Hegseth: Tisti, ki hrepenijo po miru, se morajo pripraviti na vojno

Kitajska je v odzivu na Trumpove carine napovedala 15-odstotne carine na uvoz nekaterih kmetijskih pridelkov iz ZDA, vključno s piščanci, pšenico, koruzo in bombažem. Na druge, kot so soja, svinjina, govedina, sadje, zelenjava in mlečni izdelki, pa je uvedla 10-odstotne carine. Carine bodo v veljavo stopile v ponedeljek.

S tem bodo v Pekingu udarili po ameriških sektorjih, katerih glavni trg je prav Kitajska, četudi je tovrstni ameriški izvoz v drugo največje gospodarstvo na svetu v zadnjih dveh letih doživel do 20-odstotni padec. Ameriška carinska politika po navedbah kitajskih oblasti škoduje večstranskemu trgovinskemu sistemu, povečuje breme za ameriška podjetja in potrošnike ter spodkopava temelje gospodarskega in trgovinskega sodelovanja med Kitajsko in ZDA.

Kot je dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lin Jian, so kitajski protiukrepi potrebni za zaščito kitajskih pravic in interesov. Pritisk, prisila in grožnje po njegovih besedah niso pravi način za soočanje s Kitajsko in Pekingom. ZDA je zato svetoval, naj se vrnejo na pot dialoga in sodelovanja.