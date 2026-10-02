Hegseth ustanavlja urad za verske zadeve, Pentagonu bo nadel 'Božji oklep'

Urad za verske zadeve (ORA) bo po navedbah Pentagona zagovarjal vojaške kaplane in versko podporo "na najvišji ravni ministrstva". Nikogar ne bodo prisiljevali k verskemu udejstvovanju, dajali prednost eni veri ali omejevali pravice pripadnikov katere koli vere oziroma tistih, ki niso verni, so sporočili.

Njegov urad bo zagotavljal "vrhunsko versko podporo". "Naše ministrstvo si, lahko bi rekli, nadene celoten Božji oklep, saj medtem ko bijemo fizično vojno, vsi vemo, da je prava bitka duhovna," je dejal.

Novoustanovljeni urad je seveda naletel na številne kritike, piše Euronews.

"Pentagon je dolžan pripadnikom ameriških oboroženih sil zagotavljati varstvo verske svobode" je dejala Rachel Laser, vodja organizacije Americans United for Separation of Church and State, ki je Pentagon tožila zaradi njegovih bogoslužij. "Hegsethova najnovejša napoved krši to zavezo, saj krščanstvu daje še pomembnejšo vlogo pri oblikovanju politike ameriške vojske."

Sicer so tudi druge zvezne agencije imele urade, povezane z vero oziroma verskimi vprašanji. Ti so bili ustanovljeni v času predsednika Georgea W. Busha, v različnih oblikah pa so se ohranili tudi pod administracijama Baracka Obame in Joeja Bidna. Tudi Donald Trump je ustanovil "urad Bele hiše za verske zadeve".

V času Obamove administracije urad ni spodbujal vere ali duhovnega blagostanja, temveč je bil namen urada razumeti politične posledice prakticiranja vere na različnih kriznih žariščih po svetu, je dejal takratni vodja "Urada za religijo in globalne zadeve".

Vodja novega urada še ni bil imenovan. V memorandumu Pentagona je zapisano, da bo direktor za verske zadeve usklajeval vire za duhovno podporo, vključno z "versko usmerjeno podporo družinam pripadnikov vojske, ki otroke šolajo na domu".

Hegseth si je prav tako prizadeval, da bi vojaški šolski sistem uvedel več učnih vsebin, ki črpajo iz konservativnih in krščanskih vplivov. V memorandumu so omenjene tudi "versko usmerjene pobude za zmanjševanje samomorilnosti v celotnem ministrstvu". Vojska se je v zadnjih letih vse bolj zanašala na vojaške kaplane pri pomoči vse večjemu številu pripadnikov, ki se spopadajo s težavami v duševnem zdravju.

Hegseth je uvedel tudi spremembo v vojaškem kaplanskem zboru, ki pripadnikom vojske zagotavlja duhovno oskrbo. Ukazal je, da kaplani, ki imajo čin častnikov, na uniformah ne smejo več nositi oznak svojega čina, temveč naj bodo namesto tega prepoznavni po "verskih oznakah"

Ministrstvo za obrambo je prav tako močno zmanjšalo število verskih pripadnosti, ki jih uradno priznava, in sicer z več kot 200 prej priznanih verskih tradicij na 31. Na seznamu tako ni več ateistov, unitarističnih univerzalistov, poganov in wiccanov.