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Hegseth ustanavlja urad za verske zadeve, Pentagonu bo nadel 'Božji oklep'

Washington, 02. 10. 2026 15.26 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
N.V.
Obrambni minister Pete Hegseth

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je svojo ljubezen do krščanstva zdaj vnesel tudi v vodenje Pentagona, kjer za zaposlene organizira bogoslužja. Ustanovil je urad za verske zadeve, kar je zadnja v vrsti reform, povezanih z vero, na Pentagonu.

Njegov urad bo zagotavljal "vrhunsko versko podporo". "Naše ministrstvo si, lahko bi rekli, nadene celoten Božji oklep, saj medtem ko bijemo fizično vojno, vsi vemo, da je prava bitka duhovna," je dejal.

Urad za verske zadeve (ORA) bo po navedbah Pentagona zagovarjal vojaške kaplane in versko podporo "na najvišji ravni ministrstva". Nikogar ne bodo prisiljevali k verskemu udejstvovanju, dajali prednost eni veri ali omejevali pravice pripadnikov katere koli vere oziroma tistih, ki niso verni, so sporočili.

Obrambni minister Pete Hegseth
Obrambni minister Pete Hegseth
FOTO: AP

Novoustanovljeni urad je seveda naletel na številne kritike, piše Euronews.

"Pentagon je dolžan pripadnikom ameriških oboroženih sil zagotavljati varstvo verske svobode" je dejala Rachel Laser, vodja organizacije Americans United for Separation of Church and State, ki je Pentagon tožila zaradi njegovih bogoslužij. "Hegsethova najnovejša napoved krši to zavezo, saj krščanstvu daje še pomembnejšo vlogo pri oblikovanju politike ameriške vojske."

Sicer so tudi druge zvezne agencije imele urade, povezane z vero oziroma verskimi vprašanji. Ti so bili ustanovljeni v času predsednika Georgea W. Busha, v različnih oblikah pa so se ohranili tudi pod administracijama Baracka Obame in Joeja Bidna. Tudi Donald Trump je ustanovil "urad Bele hiše za verske zadeve".

V času Obamove administracije urad ni spodbujal vere ali duhovnega blagostanja, temveč je bil namen urada razumeti politične posledice prakticiranja vere na različnih kriznih žariščih po svetu, je dejal takratni vodja "Urada za religijo in globalne zadeve". 

Vodja novega urada še ni bil imenovan. V memorandumu Pentagona je zapisano, da bo direktor za verske zadeve usklajeval vire za duhovno podporo, vključno z "versko usmerjeno podporo družinam pripadnikov vojske, ki otroke šolajo na domu".

Hegseth si je prav tako prizadeval, da bi vojaški šolski sistem uvedel več učnih vsebin, ki črpajo iz konservativnih in krščanskih vplivov. V memorandumu so omenjene tudi "versko usmerjene pobude za zmanjševanje samomorilnosti v celotnem ministrstvu". Vojska se je v zadnjih letih vse bolj zanašala na vojaške kaplane pri pomoči vse večjemu številu pripadnikov, ki se spopadajo s težavami v duševnem zdravju.

Hegseth je uvedel tudi spremembo v vojaškem kaplanskem zboru, ki pripadnikom vojske zagotavlja duhovno oskrbo. Ukazal je, da kaplani, ki imajo čin častnikov, na uniformah ne smejo več nositi oznak svojega čina, temveč naj bodo namesto tega prepoznavni po "verskih oznakah"

Ministrstvo za obrambo je prav tako močno zmanjšalo število verskih pripadnosti, ki jih uradno priznava, in sicer z več kot 200 prej priznanih verskih tradicij na 31. Na seznamu tako ni več ateistov, unitarističnih univerzalistov, poganov in wiccanov.

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pete hegseth krščanstvo pentagon

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KOMENTARJI7

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Primula1
02. 10. 2026 16.56
Verski blaznež očitno
Odgovori
0 0
Cervantes Saavedra
02. 10. 2026 16.36
Udarita se v boju dve vojski, ena s samimi prepričanimi verniki in druga brezverska, obe enako vojaško usposobljeni, obe enako številčni., enako zagnani. Katera bo zmagala? Kaj pravite?
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+1
1 0
LukaS8
02. 10. 2026 16.57
Tista z več orožja. Podatki pa drugače kažejo, da bolj sekularna ko je država bolj ekonomsko uspešna je, manj kriminala itd.. Predlagam da si pogledaš študije na to temo.
Odgovori
0 0
tavbix
02. 10. 2026 16.29
Naj začnejo reševati pri zlorabi otrok...bodo imeli dela na pretek...
Odgovori
+3
3 0
Actual Asparagus
02. 10. 2026 16.56
kakšen klovn. Ti res misliš, da imajo umazan um lahko samo ljudje iz Amerike? Se zavedaš zlorabe otrok v Sudanu, Nigeriji, na Kitajskem, v Rusiji, j Severni Koreji, v Južni Koreji, v Afganistanu, v Indiji, v Nemčiji? Cel svet ima delo. Ti pa kot moralni apostol sedaj praviš, da se naj raje rešijo teh problemov. Si pri sebi?
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0 0
blekk
02. 10. 2026 16.20
Pa ti so res obsedenci...
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+4
4 0
SIovaškaMona3koma3
02. 10. 2026 16.30
Glede na ime in sloves slabo prikrite agende omenjene organizacije so še premalo 'obsedeni'. Pri nas pa bi lahko za ohranjanje svetovnonazorskega ravnotežja vsaj Imam kaj naredil na temo enakopravnosti vseh združenih proti 'nevernikom' v nebom je omenil z imenom naši podružnici te ustanove..
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+1
1 0
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