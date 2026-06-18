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Hajdinjak obljubil izpolnjevanje obveznosti in dobil vabilo v Berlin

Bruselj, 18. 06. 2026 12.40 pred 28 minutami 3 min branja 10

Avtor:
STA N.L. +1
Valentin Hajdinjak

Novi obrambni minister Valentin Hajdinjak je na zasedanju s kolegi iz zveze Nato v Bruslju poudaril, da bo nova vlada zavezana verodostojnemu izpolnjevanju zavez do Nata, in napovedal pregled načrtov rasti obrambnih izdatkov. Ob robu zasedanja se je sešel z nemškim kolegom Borisom Pistoriusom

Slovenija lani ni dosegla zastavljenega in napovedanega cilja, da bo za obrambo namenila najmanj dva odstotka BDP. Dejanski obrambni izdatki za leto 2025 so po navedbah obrambnega ministrstva znašali 1,57 odstotka BDP, kar se kaže tudi v nadaljnjih primanjkljajih pri razvoju zmogljivosti.

Hajdinjak se je ob robu zasedanja v Bruslju srečal tudi z nemškim kolegom Pistoriusom in prejel vabilo na dvostranski obisk v Nemčijo. Po navedbah ministrstva je obisk predviden za jesen in bo priložnost za nadaljnje pogovore o krepitvi obrambnega sodelovanja ter skupnem razvoju zmogljivosti.

Hajdinjak je na prvem zasedanju v vlogi obrabnega ministra po navedbah ministrstva prepoznal vrzel med preteklimi načrti in napovedmi ter njihovim uresničevanjem, pravijo na ministrstvu. Poudaril je, da bo nova vlada trdno zavezana izpolnjevanju sprejetih zavez, ter napovedal pregled načrtov rasti obrambnih izdatkov od leta 2026 naprej.

Izpostavil je krepitev obrambnih zmogljivosti in pospešeno uresničevanje sprejetih zavezniških ciljev. Napovedal je, da bo nova vlada posebno pozornost namenila nakupu ustreznih sistemov, optimizaciji strukture sil, krepitvi bojne pripravljenosti ter obravnavanju akutnih kadrovskih izzivov.

Slovenija bo po ministrovih besedah tudi še naprej prispevala k zavezniškim operacijam in misijam. Posebna pozornost bo namenjena tudi krepitvi obrambne industrije ter pospešitvi procesov modernizacije in inovacij.

Izpolnjevanje zavez glede izdatkov za obrambo je bila sicer ena osrednjih tem zasedanja. Generalni sekretar Nata Mark Rutte je v sredo izrazil pričakovanje, da bodo ministri predstavili jasne, konkretne in kredibilne načrte, kako članice Nata nameravajo doseči cilj zvišanja proračunskih izdatkov za varnost in obrambo na pet odstotkov BDP do leta 2035, kot so se dogovorile pred enim letom v Haagu.

"Mnoge države izpolnjujejo zaveze, nekatere pa morajo storiti več, in glede tega bomo odkriti, tako v zasebnih pogovorih kot v javnosti. Menim, da je to pomembno - da so prijatelji odkriti do prijateljev," je ob prihodu na zasedanje, zadnje pred julijskim vrhom zavezništva v Ankari, povedal ameriški obrambni minister Pete Hegseth.

Washington je medtem maja zaveznice obvestil, da bodo ZDA omejile svoj vojaški prispevek Natu, saj od evropskih držav pričakujejo, da bodo prevzele večjo odgovornost za lastno obrambo.

Rutte je v sredo zagotovil, da se ZDA s tem ne umikajo od zaveznic, že prej pa je trdil, da umik več tisoč ameriških vojakov iz Evrope ne bo škodil evropski obrambi. Tudi ob današnjem prihodu na zasedanje je poskušal razbliniti zaskrbljenost glede tega, poročajo tuje tiskovne agencije.

Obrambni minister ZDA Pete Hegseth v Bruslju
Obrambni minister ZDA Pete Hegseth v Bruslju
FOTO: AP
Preberi še Hajdinjak po kritikah Rutteja: Dva odstotka za obrambo že do konca leta

 

"Res smo v dobrem položaju," je zatrdil in dodal, da članice Nata delajo na tem, da bi nadomestile ameriško zmanjšanje prispevka zavezništvu. "Nekaj tega je že narejenega, nekaj pa je v teku. Delamo na tem," je povedal in dodal, da sta Evropa in Kanada lani za obrambo porabili več kot 90 milijard dolarjev (dobrih 78 milijard evrov), kar da v primerjavi z letom 2024 predstavlja 20-odstotno povečanje.

Ponovil je še, da ZDA kljub zmanjšanju prispevka, ki po njegovih besedah že poteka, ostajajo zavezane kolektivni obrambi. "Če izbruhne vojna, bodo vsi zavezniki, vključno z ZDA, seveda storili vse, kar je v njihovi moči," je dejal.

Preučili bodo razporeditev ameriških sil in oporišč v Evropi

Hegseth je nato na samem zasedanju napovedal, da bo Pentagon pregledal in preučil razporeditev ameriških sil in oporišč v Evropi. Kot je napovedal, bo pregled trajal "do šest mesecev, morda pa tudi manj".

Nemški obrambni minister Boris Pistorius je medtem v izjavi pred zasedanjem posvaril pred hitrim umikom ameriških zmogljivosti iz Evrope, ne da bi bilo jasno, kdaj jih bo mogoče nadomestiti. "Na splošno bomo lahko veliko stvari nadomestili. Toda potrebujemo še malo več časa, in to je jasno sporočilo," je poudaril.

Po poročanju ameriških in nemških medijev zmanjšanje prispevka ZDA Natu med drugim vključuje tudi tretjino od skupno 150 ameriških lovcev f-15 in f-16, namenjenih zavezništvu, letala za oskrbo z gorivom, drone, podmornico, ki lahko izstreljuje manevrirne rakete, in več bojnih ladij.

Nato Pete Hegseth obrambni izdatki Slovenija Mark Rutte

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KOMENTARJI10

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Petur
18. 06. 2026 19.02
precej nečedne se sliši o tem tipu..janez ga ma rad...
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0 0
petb
18. 06. 2026 15.25
..načrt za zvišanje obrambnih izdatkov bodo pripravili do julijskega vrha Nata v Ankar... o tem za kaj in koliko pa ne pomagamo oblikovati, ampak kot vazali samo z odprtimi rokami, brez pripomb sprejmemo.
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+3
3 0
AleksanderS
18. 06. 2026 15.00
pa saj je sajovic in golob vse obljubu in zrihtal - ja no a ni ??? sj je dau dnar ? za nato ,,,
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-2
0 2
Darko32
18. 06. 2026 13.46
Ne vem kaj se ta kavbojc oglaša. Naredil je sramoto na celi črti in hotel zlorabiti NATO. Povzročil pa je, da bodo ljudje začeli hudičevo dobro gledati za naprej.
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+5
6 1
Hudi časi
18. 06. 2026 13.25
Predvsem pa morajo nekatere zaveznice storiti manj, morda sploh nič. V prvi vrsti ZDA.
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+3
4 1
tornadotex
18. 06. 2026 12.53
Bivša levičarska vlada je hotela nategniti celoten NATO sistem glede investicij...Hitro so jih spregledali in nas dali na tnalo...Bo pač potrebno realno kupiti vojaško opremo,ne pa se skrivati za nekimi nakupi za dvojno rabo...
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-9
1 10
Hudi časi
18. 06. 2026 13.26
Sej bomo sedaj znova naročili Patrije. Menda se splača. Samo pohiteti morajo, da posel končajo do konca letošnjega leta, pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami.
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+4
5 1
Kmet ljubi Janeza
18. 06. 2026 14.50
Izvoli, prosi jih za TRR in prični pri svojem žepu.
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+2
2 0
Zmaga Ukrajini
18. 06. 2026 12.47
Hudo dolgočasni so že s tem enim in istim blejanjem. Ja, so povedali že prej, in potem, in vmes,... ja, smo razumeli,... in ja, delamo na tem, da prenehamo z odvisnostjo od ZDA (kar bo v prvi vrsti škodilo prav njim, ampak ok). In to je to. Skratka sedanja ameriška administracija je grozljivo nekompetentna. Pravkar sem na Meidas Touch pogledala posnetek trampljeve udeležbe na vrhu G7. Ne moreš verjet...
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+3
6 3
Hudi časi
18. 06. 2026 13.27
O ja, lahko verjameš. Lahko je še slabše. Ko že misliš, da je dosegel dno, si pod nogami skoplje novo luknjo.
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+4
5 1
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