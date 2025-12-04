Hegseth z uporabo Signala tvegal, da bo ogrozil ameriške vojake

Preiskava generalnega inšpektorja Pentagona je sicer prav tako prišla do zaključka, da je Pete Hegseth kot minister imel ustrezna pooblastila za razpravo o načrtih za napad na Jemen, je ob sklicevanju na osebe, seznanjene s še neobjavljenim poročilom, poročal portal Politico.
Generalni inšpektor bo tako danes objavil dve poročili – prvo ugotavlja, da Hegseth ni kršil vladnih pravil, ker lahko pred pošiljanjem informacij z njih zakonito umakne oznako tajnosti. Drugo poročilo pa navaja, da je Hegseth z deljenjem občutljivih vojaških informacij o potekajoči operaciji marca letos tvegal, da bo ogrozil ameriške vojake in misije, navaja Politico.
Drugo poročilo vsebuje tudi ugotovitev, da Pentagon še vedno nima ustrezno zavarovane uradne platforme za sporočanje, primerne za usklajevanje v realnem času, zaradi česar so visoki vladni uradniki odvisni od komercialnih aplikacij, ki ne izpolnjujejo varnostnih zahtev.
Poročili zaključujeta devetmesečno preiskavo o tem, ali je obrambni minister ZDA kršil standarde za izmenjavo zaupnih informacij in s tem ogrozil vojake. Vse to se dogaja v času, ko je Hegseth pod drobnogledom tudi zaradi svoje vloge v septembrskem dvojnem napadu na plovilo domnevnih tihotapcev mamil v Karibih, v katerem so bili ubiti preživeli, ki so bili ranjeni v prvem napadu.
Generalni inšpektor je opravil preiskavo, potem ko so Hegseth in drugi člani kabineta predsednika Donalda Trumpa, vključno z državnim sekretarjem Marcom Rubiom in nekdanjim svetovalcem za nacionalno varnost Mikom Waltzom, marca uporabili javno dostopno aplikacijo za razpravo o vojaških operacijah proti jemenskim hutijevcem, v katero je bil nehote vključen tudi urednik revije Atlantic Jeffrey Goldberg.
Trump in njegovi sodelavci so po razkritju spodrsljaja sprva napadli Goldberga, vendar so kasneje napade brez opravičila ustavili, ko je objavil vsebino pogovora. Trump je kmalu zatem odstavil Waltza, ki je priznal napako, in ga imenoval za ameriškega veleposlanika pri Združenih narodih.
