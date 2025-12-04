Svetli način
Tujina

Hegseth z uporabo Signala tvegal, da bo ogrozil ameriške vojake

Washington, 04. 12. 2025 08.07 | Posodobljeno pred 29 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
2

Ameriški minister za obrambo Pete Hegseth je z uporabo komercialne aplikacije Signal tvegal, da bo ogrozil občutljive vojaške informacije, ameriške enote in cilje misije, je ugotovila notranja preiskava Pentagona. Hegseth je marca na aplikaciji objavil informacije o napadu na Jemen.

Preiskava generalnega inšpektorja Pentagona je sicer prav tako prišla do zaključka, da je Pete Hegseth kot minister imel ustrezna pooblastila za razpravo o načrtih za napad na Jemen, je ob sklicevanju na osebe, seznanjene s še neobjavljenim poročilom, poročal portal Politico.

Generalni inšpektor bo tako danes objavil dve poročili – prvo ugotavlja, da Hegseth ni kršil vladnih pravil, ker lahko pred pošiljanjem informacij z njih zakonito umakne oznako tajnosti. Drugo poročilo pa navaja, da je Hegseth z deljenjem občutljivih vojaških informacij o potekajoči operaciji marca letos tvegal, da bo ogrozil ameriške vojake in misije, navaja Politico.

Drugo poročilo vsebuje tudi ugotovitev, da Pentagon še vedno nima ustrezno zavarovane uradne platforme za sporočanje, primerne za usklajevanje v realnem času, zaradi česar so visoki vladni uradniki odvisni od komercialnih aplikacij, ki ne izpolnjujejo varnostnih zahtev.

Pete Hegseth
Pete Hegseth FOTO: AP

Poročili zaključujeta devetmesečno preiskavo o tem, ali je obrambni minister ZDA kršil standarde za izmenjavo zaupnih informacij in s tem ogrozil vojake. Vse to se dogaja v času, ko je Hegseth pod drobnogledom tudi zaradi svoje vloge v septembrskem dvojnem napadu na plovilo domnevnih tihotapcev mamil v Karibih, v katerem so bili ubiti preživeli, ki so bili ranjeni v prvem napadu.

Generalni inšpektor je opravil preiskavo, potem ko so Hegseth in drugi člani kabineta predsednika Donalda Trumpa, vključno z državnim sekretarjem Marcom Rubiom in nekdanjim svetovalcem za nacionalno varnost Mikom Waltzom, marca uporabili javno dostopno aplikacijo za razpravo o vojaških operacijah proti jemenskim hutijevcem, v katero je bil nehote vključen tudi urednik revije Atlantic Jeffrey Goldberg.

Trump in njegovi sodelavci so po razkritju spodrsljaja sprva napadli Goldberga, vendar so kasneje napade brez opravičila ustavili, ko je objavil vsebino pogovora. Trump je kmalu zatem odstavil Waltza, ki je priznal napako, in ga imenoval za ameriškega veleposlanika pri Združenih narodih.

pete hegseth zda signal preiskava
KOMENTARJI (2)

proofreader
04. 12. 2025 08.37
+1
Dominika je Litijsko kupovala preko Signala.
ODGOVORI
1 0
proofreader
04. 12. 2025 08.37
+1
Tudi Golobovi uporabljajo signal.
ODGOVORI
1 0
ISSN 1581-3711
