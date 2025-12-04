Hegseth z uporabo Signala tvegal, da bo ogrozil ameriške vojake

Preiskava generalnega inšpektorja Pentagona je sicer prav tako prišla do zaključka, da je Pete Hegseth kot minister imel ustrezna pooblastila za razpravo o načrtih za napad na Jemen, je ob sklicevanju na osebe, seznanjene s še neobjavljenim poročilom, poročal portal Politico.

Generalni inšpektor bo tako danes objavil dve poročili – prvo ugotavlja, da Hegseth ni kršil vladnih pravil, ker lahko pred pošiljanjem informacij z njih zakonito umakne oznako tajnosti. Drugo poročilo pa navaja, da je Hegseth z deljenjem občutljivih vojaških informacij o potekajoči operaciji marca letos tvegal, da bo ogrozil ameriške vojake in misije, navaja Politico.

Drugo poročilo vsebuje tudi ugotovitev, da Pentagon še vedno nima ustrezno zavarovane uradne platforme za sporočanje, primerne za usklajevanje v realnem času, zaradi česar so visoki vladni uradniki odvisni od komercialnih aplikacij, ki ne izpolnjujejo varnostnih zahtev.