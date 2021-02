Heker poskušal zastrupiti pitno vodo v mestu na Floridi

Lug se v majhnih količinah uporablja za nadzor kislosti, vendar bi velika količina lahko povzročila večje težave v vodi. Natrijev hidroksid je glavna sestavina tekočih čistilcev odtokov. Je zelo jedka in lahko povzroči draženje kože in oči ter začasno izgubo las. Če ga pogoltnete, lahko poškoduje usta, grlo in želodec, povzroči lahko tudi bruhanje, slabost in drisko.

Operater tovarne je namreč zaznal poskus vstopa v sistem v petek zjutraj, a je domneval, da gre za njegovega nadzornika. Še en poskus je nato zaznal zgodaj popoldne, ko je hekerju uspelo vstopiti v sistem in do programske opreme, kjer je nato povečal vsebnost natrijevega hidroksida s 100 delov na milijon na 11.100 delov na milijon. Heker je namreč v kratkem času povečal količino natrijevega hidroksida (luga) v sistem za čiščenje vode, vendar ga je delavec opazil in spremenil postopek ter raven takoj znižal na normalno.

Tovarna Oldsmar z vodo oskrbuje podjetja in približno 15.000 prebivalcev mesta. Program oddaljenega dostopa do vodnega sistema je bil začasno onemogočen.

Ni bilo prvič

Leta 2016 je varnostno poročilo podjetja Verizon podrobno opisalo podoben napad na še en neimenovan vodni objekt v ZDA. Leta 2020 pa je bilo več neuspešnih vdorov v izraelske zaloge vode. Tudi zadnji napad na Floridi ne bo pripomogel k mirnemu spancu strokovnjakov za kibernetsko varnost, ki že leta opozarjajo, da so tarča tako imenovani objekti "kritične nacionalne infrastrukture".Gre predvsem za vodo, elektriko, jedrske elektrarne in promet, ker pogosto delujejo na zastarelih in ranljivih informacijskih sistemih. Do zdaj so bili vsi napadi na zaloge vode sicer preprečeni.

A kot je na tiskovni konferenci povedal župan mesta Oldsmar Eric Seidel, gre za dogodek, ki "opozarja vse: tovrstni slabi ljudje so zunaj in to se dogaja".