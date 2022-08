Hekerji napadli digitalno infrastrukturo Črne gore

Črna gora je bila žrtev najhujšega kibernetskega napada doslej, so sporočile črnogorske oblasti. Tarča napada je bila digitalna infrastruktura države. Kot zagotavljajo pristojni, so pravočasno reagirali in tako zmanjšali škodo, ki bi jo sicer povzročili kibernetski zločinci. Napad so pripisali ruskim hekerjem.

Črnogorska varnostna agencija je opozorila, da so hekerji iz Rusije izvedli močan in usklajen kibernetski napad na vlado: "Črna gora je trenutno v hibridni vojni." Črna gora je nekoč veljala za veliko rusko zaveznico, leta 2017 pa se je kljub močnemu nasprotovanju Moskve pridružila Natu. Prav tako se je po začetku vojne v Ukrajini pridružila sankcijam Zahoda proti Rusiji. Kibernetski napad na državno digitalno infrastrukturo v Črni gori se je začel v četrtek ponoči, poroča Reuters. "V Črni gori poteka vztrajen kibernetski napad," je na svoji spletni strani opozorilo ameriško veleposlaništvo v Podgorici. "Napad lahko povzroči motnje v javnem sektorju, prometu, vključno z mejnimi prehodi in letališčem, in v telekomunikacijskem sektorju." Ameriška ambasada je svojim državljanom zato svetovala, da omejijo gibanje in potovanje po državi in da imajo pripravljene dokumente. icon-expand Kibernetski napad FOTO: Shutterstock Kot je sporočil minister za javno upravo Maras Dukaj, so bile nekatere storitve zaradi varnostnih razlogov začasno izklopljene, a varnost računov državljanov in podjetij ter njihovi podatki niso bili ogroženi, je zatrdil po poročanju Reutersa. Pristojni zatrjujejo še, da jim je uspelo omejiti napad in tako zmanjšati njegove posledice.