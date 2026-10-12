Hekerji napadli francoske hladilnike

Kibernetski napad na francoske trgovce in njihove hladilne sisteme FOTO: Profimedia

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je bilo tarča napada najmanj 300 trgovin verige Intermarche oziroma njene blagovne znamke Netto, več kot 100 poslovalnic Coopérative U in več trgovin E. Leclerc. Hekerjem je po informacijah televizijske postaje BFM TV uspelo na daljavo sprožiti prisilno odtaljevanje hladilnih sistemov v trgovskih poslovalnicah.

'Napad brez primere'

Izvršni direktor družbe Cooperative U Dominique Schelcher je dogodek označil kot "napad brez primere" in potrdil, da je že od nedelje zvečer vplival na delovanje hladilnih sistemov. "Napad na opremo, ki je ključna za ohranjanje svežih izdelkov in preskrbo francoskega prebivalstva s hrano, je izjemno resen in brez primere. To je nesprejemljivo," je zapisal na družbenem omrežju. Dodal je, da so ekipe podjetja mobilizirane za čimprejšnjo vzpostavitev normalnega stanja in da bo potrebna preiskava, da bi v celoti osvetlili ta napad.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Kibernetski napad na francoske trgovce in njihove hladilne sisteme Profimedia

Kibernetski napad na francoske trgovce in njihove hladilne sisteme Profimedia

Kibernetski napad na francoske trgovce in njihove hladilne sisteme Profimedia





Po poročanju tujih tiskovnih agencij naj bi bila prizadeta tudi trgovska velikana Carrefour Market in Monoprix, vendar podjetji tega še nista potrdili. Kot so za AFP povedali pri Intermarcheju, bodo morale prizadete poslovalnice zavreči tako sveže kot zamrznjene izdelke. E. Leclerc pa je pojasnil, da je kibernetski napad prizadel enega od njihovih dobaviteljev hladilne opreme, kar je povzročilo motnje v delovanju hladilnih sistemov v več njihovih trgovinah. Tarča napada pa so bili tudi sistemi za nadzor hlajenja danskega proizvajalca Danfoss. Iz podjetja so sporočili, da je bila večina prizadete opreme iz starejših serij, za katere "ne zagotavljajo več programskih ali varnostnih posodobitev".

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