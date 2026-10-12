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Hekerji napadli francoske hladilnike

Pariz, 12. 10. 2026 19.51 pred 29 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Kibernetski napad na francoske trgovce in njihove hladilne sisteme

Večje francoske verige supermarketov so bile tarča kibernetskega napada, zaradi katerega je v več sto trgovinah po državi narasla temperatura v hladilnih napravah. Posledično so morali trgovci pokvarjeno hrano zavreči, ponekod so se sprožili tudi požari. Med prizadetimi trgovci je tudi trgovec E. Leclerc.

Kibernetski napad na francoske trgovce in njihove hladilne sisteme
Kibernetski napad na francoske trgovce in njihove hladilne sisteme
FOTO: Profimedia

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je bilo tarča napada najmanj 300 trgovin verige Intermarche oziroma njene blagovne znamke Netto, več kot 100 poslovalnic Coopérative U in več trgovin E. Leclerc.

Hekerjem je po informacijah televizijske postaje BFM TV uspelo na daljavo sprožiti prisilno odtaljevanje hladilnih sistemov v trgovskih poslovalnicah.

'Napad brez primere'

Izvršni direktor družbe Cooperative U Dominique Schelcher je dogodek označil kot "napad brez primere" in potrdil, da je že od nedelje zvečer vplival na delovanje hladilnih sistemov. "Napad na opremo, ki je ključna za ohranjanje svežih izdelkov in preskrbo francoskega prebivalstva s hrano, je izjemno resen in brez primere. To je nesprejemljivo," je zapisal na družbenem omrežju.

Dodal je, da so ekipe podjetja mobilizirane za čimprejšnjo vzpostavitev normalnega stanja in da bo potrebna preiskava, da bi v celoti osvetlili ta napad.

Po poročanju tujih tiskovnih agencij naj bi bila prizadeta tudi trgovska velikana Carrefour Market in Monoprix, vendar podjetji tega še nista potrdili.

Kot so za AFP povedali pri Intermarcheju, bodo morale prizadete poslovalnice zavreči tako sveže kot zamrznjene izdelke.

E. Leclerc pa je pojasnil, da je kibernetski napad prizadel enega od njihovih dobaviteljev hladilne opreme, kar je povzročilo motnje v delovanju hladilnih sistemov v več njihovih trgovinah.

Tarča napada pa so bili tudi sistemi za nadzor hlajenja danskega proizvajalca Danfoss. Iz podjetja so sporočili, da je bila večina prizadete opreme iz starejših serij, za katere "ne zagotavljajo več programskih ali varnostnih posodobitev".

'Izkoriščanje hrane je zdaj postalo realnost'

Napad, ki naj bi povzročil tudi požare, je potrdilo tudi pariško tožilstvo. Po njihovih pojasnilih so o obsežnem kibernetskem napadu, ki je prizadel hladilne sisteme večjih verig trgovin z živili po vsej Franciji, uvedli tudi preiskavo.

"Preiskava bo pomagala identificirati žrtve in ugotoviti povezave s škodo, prijavljeno v obliki izgubljenih živil in izbruhov požarov," so sporočili s tožilstva.

Do incidenta prihaja v času vse večje zaskrbljenosti zaradi morebitnih hudih posledic, ki jih lahko v vseh sektorjih v Evropi povzročijo kibernetski napadi.

"Varnost hrane zahteva večjo pozornost na vseh ravneh," pa se je na dogodek na družbenem omrežju odzval evropski komisar za kmetijstvo Christophe Hansen, ki je napad obsodil. Dodal je, da je takšno "izkoriščanje hrane zdaj postalo realnost".

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francija kibernetski napad hladilni sistemi

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KOMENTARJI1

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Lev.si
12. 10. 2026 20.38
Zato nimam nič pomembnega povezano preko aplikacij. Moj prst in fixne tipke, pa je problem rešen.
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