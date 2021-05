Hekerji napadli irski zdravstveni sistem

Pri HSE so dejali, da so sprejeli vse varnostne ukrepe in ugasnili svoje sisteme, da bi lahko podrobneje preučili situacijo. Izvršni direktor HSE Paul Reid je za državno radiotelevizijo RTE dejal, da gre za resen napad, opozorilo pa je izdala tudi nacionalna skupina za kibernetsko varnost. Hekerji so napadli osrednje strežnike HSE, vendar je Reid dodal, da za zdaj še niso zahtevali odkupnine. Poudaril je, da napad še vedno ne vpliva na program cepljenja proti covidu-19, saj se ta izvaja v ločenem sistemu.

Čeprav obseg napada še ni jasen, iz nekaterih zdravstvenih ustanov poročajo, da so že ugasnili svoje sisteme. Irska nacionalna televizija RTE je poročala, da je dublinska bolnišnica Rotunda danes odpovedala večino ambulantnih obiskov, začasno so zaprli so vse ginekološke klinike in oddelke. RTE še dodaja, da tisti, ki bodo potrebovali nujno obravnavo, ne bodo imeli težav pri dostopu do zdravstvenih storitev. Tudi iz porodnišnic so sporočili, da so odpovedali vse preglede, razen za bodoče mamice, ki so že v 36. tednu nosečnosti.