Hekerji objavili zdravstvene podatke milijonov Avstralcev

Občutljivi podatki več sto zavarovancev so bili anonimno objavljeni v zgodnjih jutranjih urah. Žrtve so bile razdeljene v dve kategoriji, in sicer na "poredne" in "prijazne". Nekatere osebe na prvem seznamu so bile povezane z odvisnostjo od drog, alkohola in virusom HIV.

Zavarovalnica je medtem sporočila, da so poleg zdravstvenih izvidov v roke kriminalcev prišli tudi njihovi rojstni datumi, telefonske številke in elektronski naslovi.