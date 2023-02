Hekerji, povezani s Severno Korejo, lani ukradli za 1,5 milijarde evrov kriptovalut

Pred tatovi niso varni niti vlagatelji v kriptosvetu. V lanskem letu so namreč hekerji ukradli za 3,8 milijarde dolarjev (okoli 3,5 milijarde evrov) kriptovalut, pri čemer so hekerji, povezani s Severno Korejo, nezakonito pridobili največ doslej, so zapisali v analizi pri Chainalysis.

Hekerji so bili na preži celo leto, večji porast kraje kriptovalut pa so zaznali marca in nato še oktobra, ko so zaznali kar 32 ločenih napadov, v katerih so hekerji ukradli za skoraj 776 milijona dolarjev (711 milijonov evrov) kriptovalut.