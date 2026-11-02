Hekerji tokrat napadli belgijske hladilnike

Potem ko so bile tri tedne nazaj večje francoske verige supermarketov tarča kibernetskega napada, zdaj poročajo o obsežnem kibernetskem napadu na belgijske trgovske verige. Zaradi napada so morali trgovci zavreči hrano v vrednosti 100.000 evrov, poroča Euronews.

Hekerji so v noči na ponedeljek na daljavo vdrli v centralne nadzorne sisteme za hlajenje in dvignili temperaturo na 70 stopinj Celzija.

Prizadetih je bilo približno 40 supermarketov verige Delhaize. Pri verigi Carrefour so sporočili, da je bilo prizadetih vsaj 15 supermarketov, medtem ko so iz trgovske verige Spar poročali o petih prizadetih poslovalnicah. Tudi mesarska skupina De Laet en Van Haver je navedla, da so bile prizadete njihove hladilne naprave. "Zaznali smo informacijski incident, ki je vplival na hladilne sisteme v več deset poslovalnicah. Nemudoma smo sprejeli potrebne ukrepe, da bi zagotovili nemoteno delovanje naših trgovin," je za Euronews povedal predstavnik družbe Delhaize.

Težave so se sinoči pojavile tudi v številnih poslovalnicah švedske verige supermarketov ICA.



