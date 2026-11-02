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Hekerji tokrat napadli belgijske hladilnike

02. 11. 2026 12.04 pred 57 minutami 1 min branja 3

Avtor:
V.L.
Kibernetski napad na francoske trgovce in njihove hladilne sisteme

O obsežnem kibernetskem napadu na trgovske verige, ki so ga hekerji tudi tokrat, tako kot v Franciji, izvedli na daljavo, poročajo iz Belgije. Prizadetih je več 10 supermarketov, škoda zaradi zavržene hrane pa znaša 100.000 evrov.

Potem ko so bile tri tedne nazaj večje francoske verige supermarketov tarča kibernetskega napada, zdaj poročajo o obsežnem kibernetskem napadu na belgijske trgovske verige. Zaradi napada so morali trgovci zavreči hrano v vrednosti 100.000 evrov, poroča Euronews.

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Hekerji so v noči na ponedeljek na daljavo vdrli v centralne nadzorne sisteme za hlajenje in dvignili temperaturo na 70 stopinj Celzija. 

Prizadetih je bilo približno 40 supermarketov verige Delhaize. Pri verigi Carrefour so sporočili, da je bilo prizadetih vsaj 15 supermarketov, medtem ko so iz trgovske verige Spar poročali o petih prizadetih poslovalnicah. Tudi mesarska skupina De Laet en Van Haver je navedla, da so bile prizadete njihove hladilne naprave. "Zaznali smo informacijski incident, ki je vplival na hladilne sisteme v več deset poslovalnicah. Nemudoma smo sprejeli potrebne ukrepe, da bi zagotovili nemoteno delovanje naših trgovin," je za Euronews povedal predstavnik družbe Delhaize.

Težave so se sinoči pojavile tudi v številnih poslovalnicah švedske verige supermarketov ICA.


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belgija hekerski napad hladilniki

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KOMENTARJI3

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bor99
02. 11. 2026 12.51
se pravi, se je zgodilo že prej in nihče ni odpravil pomanjkljivosti. svašta. kar naj plačajo škodo, če ne morejo programerja
Odgovori
0 0
ChefUrinouMudonja
02. 11. 2026 13.01
Morda so samo izbrali enega od možnih načinov, kako zagotoviti neobjavo recimo prisotnosti salmonele v jajcih..
Odgovori
0 0
Roadkill
02. 11. 2026 12.42
Stranski učinki digitalizacije
Odgovori
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