Preiskovalci domnevajo, da so napadalci uporabili orodje za kibernetske vdore z umetno inteligenco Artex. To je v začetku leta razvil kitajski inženir, javno dostopno pa je postalo julija. Sprva je bilo namenjeno pomoči organizacijam pri obrambi pred kibernetskimi napadi, vendar so ga zlonamerni hekerji prilagodili za izvajanje vdorov.

Poleg Cie sta bili prizadeti še Nacionalna geoinformacijska obveščevalna agencija (NGA) in urad nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti. Po navedbah virov zaupni podatki niso bili ogroženi, težavo pa so medtem že odpravili.

Varnostni raziskovalci so orodje povezali z več deset napadi na podjetja po svetu, med drugim na Japonskem in v Južni Koreji. Preiskovalci za zdaj ne vedo, kdo stoji za napadom na ameriške obveščevalne agencije, vendar nekateri začetni znaki, vključno z uporabo Artexa, kažejo na morebitno vpletenost Kitajske, so za časopis povedali neimenovani viri.

Iz urada nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti so sporočili, da incident ni povzročil motenj v delovanju ključnih zmogljivosti. Cia dogodka ni želela komentirati, iz NGA pa se na prošnjo za komentar niso odzvali.

Napad se je zgodil v času več zaporednih težav s kibernetsko varnostjo in delovanjem ameriških državnih informacijskih sistemov. Prejšnji teden je za več dni prenehalo delovati notranje zaupno omrežje Agencije za nacionalno varnost (NSA).

Predsednik ZDA Donald Trump je minuli konec tedna potrdil tudi nedavni vdor v nacionalno podatkovno zbirko FBI, ameriško ministrstvo za kmetijstvo pa je medtem prejšnji teden odkrilo še en kibernetski incident, zaradi katerega so morali začasno izklopiti nekatere notranje aplikacije.