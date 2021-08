Hekerji ukradli za več kot 520 milijonov evrov kriptosredstev

"Znesek odtujenega denarja je največji v zgodovini DeFi (decentraliziranih financ). Organi pregona v kateri koli državi bodo to obravnavali kot velik gospodarski kriminal," je v odprtem pismu zapisala platforma Poly Network in krivce pozvala, naj se pogajajo o vračilu sredstev.

S platforme je bilo izčrpanih 9468 različnih kriptožetonov v vrednosti približno 520 milijonov evrov, vključno s kovanci Ethereum in Binance v vrednosti več sto milijonov evrov. Poly Network je pozval borze kriptovalut k umestitvi žetonov, ki prihajajo z naslovov, povezanih s hakerji, na črni seznam. Prav tako je platforma sprožila notranjo preiskavo in odkrila nekatere ranljivosti v komunikacijah, ki bi hekerjem lahko omogočile krajo sredstev.

Čangpeng Žao, izvršni direktor velike borze kriptovalut Binance, je dejal, da se njegova platforma "usklajuje z vsemi našimi varnostnimi partnerji, da bi proaktivno pomagala" pri vračanju sredstev, a da "ni nobenih jamstev", da bi to lahko dejansko dosegli. V presenetljivem obratu pa so nato hekerji v sredo sporočili družbi Poly Network, da so pripravljeni vrniti sredstva. Vrnili so približno štiri milijone evrov.

Po mnenju strokovnjakov za varnost SlowMist je bil napad na Poly Network "verjetno dolgo načrtovan in organiziran". Po novicah o ropu je kriptoborza Tether objavila, da je zamrznila svoje žetone v vrednosti 28 milijonov evrov.

Goljufije, povezane z DeFi, so se letos močno povečale, saj je 54 odstotkov celotnega obsega kriptogoljufij prišlo s platform DeFi v primerjavi s komaj tremi odstotki v lanskem letu. Leta 2014 je propadla platforma Mt. Gox, potem ko so spletni tatovi odnesli nekaj manj kot pol milijarde evrov.