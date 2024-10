Hekerji ukradli zaupne podatke vplivnim Italijanom in jih izsiljevali

Italijo je pretresel obsežen hekerski škandal, potem ko je tožilstvo v Milanu nedavno razkrilo mrežo za krajo, izkoriščanje in prodajo zaupnih podatkov. Hekerji naj bi nezakonito pridobivali ogromne količine informacij ter z njimi izsiljevali politike in druge vplivne osebnosti, prodajali njihove podatke ter vplivali na sodne in druge procese.

Milanska policija je v okviru preiskave nezakonitega dostopanja do ključnih varovanih zbirk podatkov za šest oseb odredila hišni pripor, skupno pa v povezavi s primerom preiskujejo več kot 60 ljudi, poročata bruseljski medij Politico in italijanska tiskovna agencija Ansa. Med tistimi, ki naj bi jim ukradli zaupne podatke, so med drugim predsednik države Sergio Mattarella, predsednik senata Ignazio La Russa, nekdanji premier Matteo Renzi in nekdanja milanska županja Letizia Moratti, pa tudi več vplivnih poslovnežev, podjetnikov in medijskih osebnosti.

Italijanski državni tožilec za boj proti mafiji Giovanni Melillo je v soboto dejal, da je preiskava razkrila "velikanski trg z zaupnimi informacijami". Hekerje naj bi vodila nekdanji policijski častnik Carmine Gallo in vplivni poslovnež Enrico Pazzali. Od leta 2019 do marca letos naj bi skupina zbrala ogromno količino zaupnih podatkov in informacij, ki naj bi jih prodajali bogatim strankam ali uporabljali za izsiljevanje vplivnih italijanskih poslovnežev in politikov. Milanski tožilec Francesco De Tommasi je v nedeljo povedal, da je kriminalna združba nezakonito pridobivala podatke iz različnih podatkovnih zbirk, nato pa s širjenjem občutljivih zaupnih informacij "držala državljane in institucije v svojih rokah ter vplivala na poslovne in druge procese, vključno s sodnimi".

