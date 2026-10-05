Hekerski napad na Danskem: ukradli podatke milijonov ljudi

Po navedbah ministrstva se je incident zgodil septembra, uprava nacionalnega registra pa je bila o njem obveščena v petek.

Kot je ministrstvo navedlo v sporočilu za javnost, je uprava nacionalnega registra ugotovila, da so nepooblaščene osebe nezakonito pridobile dostop zlasti do imen, naslovov in številk socialnega zavarovanja približno 8,8 milijona registriranih, vključno s tistimi, ki so umrli ali se izselili.

Hekerji so po navedbah ministrstva dostop do registra pridobili prek zakonitega dostopa danskega podjetja, ki so ga zatem preklicali. Storilcev še niso identificirali, oblasti so o vdoru uvedle preiskavo, je še sporočilo ministrstvo.

Danska ministrica za znanost, visoko šolstvo in digitalne zadeve Christina Egelund je sporočila, da gre za izredno resen incident in da njegov obseg še ugotavljajo. Uprava nacionalnega registra pa je sprejela ukrepe za preprečevanje ponovitve tovrstnih dogodkov.

Danska je imela sicer glede na podatke tamkajšnjega statističnega urada avgusta nekaj več kot šest milijonov prebivalcev. Danski nacionalni register medtem vsebuje podatke o 11 milijonih ljudi, in sicer tako o trenutnih prebivalcih kot tudi o umrlih in tistih, ki so se izselili iz države.