Hekerji vdrli v Twitter račune vplivnih in slavnih ter prodajali bitcoine

Hekerji so med drugim vdrli v račune Baracka Obame, Joe Bidna, Billa Gatesa, Elona Muska in podjetja Apple. Iz Twitterja so sporočili, da gre za napad na njihove zaposlene, saj so imeli hekerji dostop do njihovih sistemov in orodij.

Na računih, v katere so vdrli, so se pojavili podobni tviti, ki so napeljevali k donacijam v obliki bitcoinov. "Vsi me prosijo, da kaj naredim za ljudi, in zdaj je čas," je pisalo v objavi na profilu Billa Gatesa. Zraven je bila obljuba, da bo podvojil vse donacije, nakazane na Bitcoin račun v naslednjih 30 minutah. Podobno se je dogajalo s Twitter milijarderja Michaela Bloomberga, šefa Amazona Jeffa Bezosa, glasbenika Kanyeja Westa in njegove žene Kim Kardashian.

"Ko smo ugotovili, kaj se dogaja, smo nemudoma zaklenili vse napadene račune in odstranili tvite. Ko bomo prepričani, da je to varno, bomo lastnikom računov vrnili dostop," so sporočili iz podjetja. Malo več kot uro po napadu so se v Twitterju namreč odločili, da tem računom onemogočijo objavljanje. Okoli tri ure po tem, ko so sporočili, kaj se je zgodilo, so vrnili dostop večini lastnikom računov, a so ob tem opozorili, da se bodo morda še pojavile kakšne težave, ko bodo delali na bolj trajni rešitvi. Dejali so še, da še vedno preiskujejo hekerski napad in ugotavljajo, če so bili ogroženi še kateri podatki.