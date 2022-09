Hekerji 'za zabavo' napadli verigo hotelov InterContinental

Podjetje IHG s sedežem v Veliki Britaniji ima v lasti 6000 hotelov po svetu, vključno s hoteli Holiday Inn in Crowne Plaza. V ponedeljek prejšnji teden so stranke poročale o težavah z rezervacijo in prijavo. IHG je najprej en dan pojasnjeval , da je izvajajo "v sistemsko vzdrževanje". Nato pa so v torek popoldne vlagateljem sporočili, da je prišlo do hekerskega vdora.

"Sistemi za rezervacije in druge aplikacije se soočajo s hudimi motnjami," so zapisali v uradnem obvestilu. Hekerji, ki se imenujejo TeaPea, so nato stopili v stik z BBC prek aplikacije za šifrirano sporočanje in medijski hiši poslali posnetke zaslona kot dokaz, da so izvedli vdor. Fotografije, za katere je IHG potrdil, da so pristne, kažejo, da so pridobili dostop do interne elektronske pošte podjetja, klepetov Microsoft Teams in imenikov strežnikov.

"Naš napad je bil prvotno načrtovan v pošiljanju izsiljevalske programske opreme, vendar je IT-ekipa podjetja izolirala strežnike. Namesto tega smo se nato za zabavo odločili izbrisati podatke," so povedali BBC-ju. Pri tovrstnih napadih, hekerji po navadi nepovratno uničijo podatke, dokumente in datoteke.