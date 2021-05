Hekerski napad na ameriški cevovod povzroča pomanjkanje bencina

Zvezna vlada je hitro ukrepala in dovolila povečan transport bencina po cestah, vodi in železnicah, dokler se delovanje sistema ne obnovi. Oblasti opozarjajo prebivalstvo, da ni razloga za panične nakupe. Največje cevovodno omrežje v ZDA Colonial vzhodni obali ZDA dostavlja 45 odstotkov vsega bencina, dizla in kerozina. V petek so ga napadli hekerji, ki so sistem ugrabili in za njegovo sprostitev zahtevajo visoko odkupnino.