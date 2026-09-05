Hekerski napad na Berlin: niso plačali, zato razkrili 1,4 milijona datotek

Hekerji so zagrozili, da bodo podatke objavili na svoji spletni strani za objavo ukradenih podatkov, in zahtevali odkupnino v višini 30 bitcoinov, kar je približno dva milijona evrov. Nastavili so odštevalnik, ki se je iztekel v petek okoli 15.35. Berlinski senat je že pred iztekom ultimatuma jasno sporočil, da ne popušča takšnim izsiljevalskim zahtevam. Kmalu po koncu odštevanja je bil paket podatkov objavljen na temnem spletu, člani hekerske skupine pa so na družbenih omrežjih že začeli deliti sezname imen datotek.

Hekerji so na temnem spletu tako objavili skoraj šest terabajtov podatkov berlinske deželne uprave. Med njimi naj bi bile tudi zelo občutljive informacije. Obseg uhajanja podatkov je ogromen: objavljenih je bilo 1.439.893 datotek.