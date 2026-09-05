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Hekerski napad na Berlin: niso plačali, zato razkrili 1,4 milijona datotek

Berlin , 05. 09. 2026 11.43 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
A.K.
Hekerski napad

Na temnem spletu so se pojavili podatki berlinske uprave v obsegu kar šestih terabajtov. Razkritih je bilo skoraj 1,4 milijona datotek, ki vključujejo osebne podatke uslužbencev ter načrte za primere kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih groženj.

Hekerji so zagrozili, da bodo podatke objavili na svoji spletni strani za objavo ukradenih podatkov, in zahtevali odkupnino v višini 30 bitcoinov, kar je približno dva milijona evrov. Nastavili so odštevalnik, ki se je iztekel v petek okoli 15.35. Berlinski senat je že pred iztekom ultimatuma jasno sporočil, da ne popušča takšnim izsiljevalskim zahtevam. Kmalu po koncu odštevanja je bil paket podatkov objavljen na temnem spletu, člani hekerske skupine pa so na družbenih omrežjih že začeli deliti sezname imen datotek.

Hekerji so na temnem spletu tako objavili skoraj šest terabajtov podatkov berlinske deželne uprave. Med njimi naj bi bile tudi zelo občutljive informacije. Obseg uhajanja podatkov je ogromen: objavljenih je bilo 1.439.893 datotek. 

Hekerji
Hekerji
FOTO: AP

Med objavljenimi datotekami je tudi mapa z naslovom AG CBRN-Rahmenplanung. Kratica CBRN označuje kemične, biološke, radiološke in jedrske grožnje. To pomeni, da bi lahko bile zdaj javno dostopne zelo občutljive informacije o morebitnih scenarijih ogrožanja, do katerih bi lahko dostopali tudi teroristi ali tuje obveščevalne službe, poroča Euronews.

Ušlo je tudi veliko osebnih podatkov, zlasti podatkov državnih uslužbencev. Med njimi naj bi bili rojstni listi, domnevni seznami odsotnosti, telefonske številke in domači naslovi.

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KOMENTARJI3

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devlon
05. 09. 2026 13.05
yep..ni vredno centa. dobro, da niso placali
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0 0
JanezNovak13
05. 09. 2026 12.04
V ZDA 130+ milijonov osebnih podatkov, sedaj tole. Kaj nas še čaka? Kakšna domača?
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