Hekerski napad ohromil bencinske servise v Iranu

Na državni televiziji so najprej poročali le o motnjah v informacijskem sistemu, toda kasneje so potrdili, da gre za hekerski napad. Napad že preiskujejo pristojne službe, odgovornosti ni prevzel še nihče. Napad je blokiral informacijski sistem, ki Irancem omogoča, da svoje rezervoarje napolnijo po subvencioniranih cenah in plačajo z digitalno kartico, ki so jo izdale oblasti.

Po spletu so zaokrožili tudi posnetki zaprtih bencinskih servisov, pred katerimi so se vile dolge kolone vozil.