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Helikopter letel nad avtomobili, lomil veje, končal v cestnem jarku

Moskva, 02. 09. 2026 18.20 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Helikopter

Ruski vojaški helikopter Mi-8, na katerem so bili predstavnik regionalne volilne komisije, štirje novinarji in trije člani posadke, je moral na Sahalinu zasilno pristati na avtocesti. Med vračanjem z območja predčasnega glasovanja je začel izgubljati višino, pilot pa je helikopter uspel spraviti na cesto, od koder je nato zdrsnil v obcestni jarek. Po prvih podatkih huje poškodovanih ni. Nekateri ruski vojaški kanali poročajo, da naj bi helikopterju zmanjkalo goriva, vendar uradno vzrok še ni potrjen.

Na skrajnem vzhodu Rusije se je zgodil nenavaden letalski incident. Vojaški transportni helikopter Mi-8 je moral zasilno pristati neposredno na avtocesti v okrožju Dolinsk na otoku Sahalin.

Na krovu je bilo osem ljudi - predstavnik regionalne volilne komisije Sahalina, štirje novinarji lokalnih oziroma državnih televizij in trije člani posadke.

Helikopter se je vračal z območja rta Terpenija, kjer je potekalo predčasno glasovanje za volitve v rusko državno dumo za prebivalce težko dostopnih območij.

Med povratnim letom je Mi-8 začel izgubljati višino. Pilot je helikopter nato uspel spraviti na vozišče, od koder je na koncu zdrsnilo s ceste v jarek.

Posnetki s kraja kažejo helikopter ob cesti, potem ko je med pristajanjem letel tik nad vozili. Rotorji so med zdrsom v jarek lomili veje in razmetavali drobir.

Po prvih informacijah v incidentu ni bilo smrtnih žrtev niti huje poškodovanih. "Potniki in člani posadke so jo odnesli z modricami in praskami, prav tako ni bilo žrtev ali škode na cesti," je po poročanju ruskih medijev sporočila regionalna volilna komisija. Tudi med udeleženci v cestnem prometu naj ne bi bil nihče poškodovan.

Ruske oblasti niso takoj sporočile, zakaj je helikopter med letom izgubil višino. Ima pa svojo razlago ruski vojaško-letalski kanal Fighterbomber. Po njihovih navedbah naj bi se oba motorja helikopterja ugasnila, ker je Mi-8 povsem ostal brez goriva.

Helikopter naj bi bil takrat le še nekaj kilometrov oddaljen od ciljnega letališča.

Čeprav ni nobenega dokaza, da gre za neposredno povezavo, pa je za mnoge pomenljivo, da se je dogodek zgodil v času, ko se v Rusiji že dlje časa govori o težavah v civilni in vojaški letalski industriji. Ukrajinska vojaška obveščevalna služba HUR je julija trdila, da Rusija zaradi pomanjkanja zahodnih komponent nekatere letalske naprave razstavlja za rezervne dele, da bi z njimi ohranjala druga plovila v uporabi.

HUR je konec avgusta tudi trdil, da je Rusija po ukrajinskih napadih na rafinerije uvozila najmanj 70.000 ton letalskega goriva Jet A-1 iz Južne Koreje in Egipta. Po teh navedbah naj bi napadi zmanjšali domačo proizvodnjo letalskega kerozina. Rusija naj bi začasno omejila tudi izvoz doma proizvedenega letalskega goriva do konca novembra.

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