Na ruskem smučišču strmoglavil helikopter: zapletel se je v kable

Posnetek nesreče na ruskem smučišču prikazuje trenutek, ko se helikopter Robinson R44, ki je ravno vzletel, zaplete v kable žičnice in strmoglavi na zasnežena tla.

Rusko ministrstvo za izredne razmere je potrdilo, da sta v nesreči umrla dva moška. Na kraj je bilo napotenih 40 reševalcev, smučišče pa so začasno zaprli.

Žrtvi sta 41-letni Ilyas Gimadutdinov in njegov 40-letni sodelavec Elmir Konyakov. Prvi je bil po poročanju ruskih medijev lokalni milijonar in ustanovitelj transportnega podjetja Tattranskom, drugi pa vodja oddelka za vozila v omenjenem podjetju.