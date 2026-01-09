Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Na ruskem smučišču strmoglavil helikopter: zapletel se je v kable

Perm, 09. 01. 2026 10.15 pred 59 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.S.
Nesreča helikopterja

Na območju ruskega smučarskega središča Ashatli Park v bližini mesta Perm je strmoglavil helikopter, potem ko se je zapletel v kable žičnice. V nesreči sta umrla lokalni milijonar ter eden od njegovih zaposlenih.

Posnetek nesreče na ruskem smučišču prikazuje trenutek, ko se helikopter Robinson R44, ki je ravno vzletel, zaplete v kable žičnice in strmoglavi na zasnežena tla.

Rusko ministrstvo za izredne razmere je potrdilo, da sta v nesreči umrla dva moška. Na kraj je bilo napotenih 40 reševalcev, smučišče pa so začasno zaprli.

Žrtvi sta 41-letni Ilyas Gimadutdinov in njegov 40-letni sodelavec Elmir Konyakov. Prvi je bil po poročanju ruskih medijev lokalni milijonar in ustanovitelj transportnega podjetja Tattranskom, drugi pa vodja oddelka za vozila v omenjenem podjetju.

Strmoglavljen helikopter
Strmoglavljen helikopter
FOTO: Profimedia

Tattranskom zagotavlja transportne storitve ruski naftni in plinski industriji. Helikopter je bil sicer v lasti podjetja, vzrok za nesrečo pa še ni znan. Ruski mediji poročajo, da žrtvi naj ne bi imeli dovoljenja za polet.

helikopter rusija strmoglavljenje

Analiza posnetkov: Žrtev streljanja ni zapeljala proti agentu ICE

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
modelx
09. 01. 2026 10.49
in spet bo kriv putin
Odgovori
-3
0 3
Teleport
09. 01. 2026 11.04
In spet jokas
Odgovori
+1
1 0
Rudar
09. 01. 2026 11.12
Ptin je kriv za dosti bolj grozljive stvari.
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Prvič mama pri 44 letih
Pozimi zunaj lahko z otroki počnete vse to
Pozimi zunaj lahko z otroki počnete vse to
Nove skrivnosti družinskega življenja Kate in Williama
Nove skrivnosti družinskega življenja Kate in Williama
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
zadovoljna
Portal
Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime
Dnevni horoskop: Rakom manjka prava oseba, device čaka slaba novica
Dnevni horoskop: Rakom manjka prava oseba, device čaka slaba novica
Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?
Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?
Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške
Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške
vizita
Portal
Odkrili resnični izvor putike, ki vas bo presenetil
Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta
Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
cekin
Portal
Delo v mrazu: kaj pravi zakonodaja?
Prejela grožnje, ker je otroka želela poučiti o denarju
Prejela grožnje, ker je otroka želela poučiti o denarju
Česa ne kupiti na razprodajah: 5 ključnih napotkov
Česa ne kupiti na razprodajah: 5 ključnih napotkov
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
moskisvet
Portal
Supermanekenka, ki navdihuje
Iskala je ljubezen in ostala brez premoženja
Iskala je ljubezen in ostala brez premoženja
V vesolju odkrili velik in vroč objekt
V vesolju odkrili velik in vroč objekt
Družina Kate Middleton se je povečala
Družina Kate Middleton se je povečala
dominvrt
Portal
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Drevo denarja: Rastlina letošnjega leta, ki jo morate imeti
Drevo denarja: Rastlina letošnjega leta, ki jo morate imeti
Nevarnost poledice in žleda: kako se zaščititi?
Nevarnost poledice in žleda: kako se zaščititi?
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
okusno
Portal
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445