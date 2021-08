Helikopter s turisti strmoglavil v rusko jezero

Na kraj nesreče so prihiteli reševalci, ki so našli osem mrtvih in osem živih, stanje dveh potnikov pa je resno, je sporočil visoki predstavnik lokalnih oblasti Aleksander Zaboličenko. Helikopter je po nesreči potonil na dno jezera in je na globini okoli sto metrov.

Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, preiskavo pa je že prevzel ruski preiskovalni odbor.

Polotok Kamčatka, ki leži več kot 6.000 km vzhodno od Moskve, je med turisti zelo priljubljen. Čeprav je Kamčatka redko poseljena, se tam prav zaradi velikega števila turistov pogosto dogajajo letalske nesreče. V začetku julija je v strmoglavljenju manjšega letala umrlo 19 ljudi.