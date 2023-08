Helikopter ustavil tihotapce: na čolnih 4,4 tone kokaina

Mehiški kriminalisti so skupaj z mornarico v zadnjih dneh ob obalah naleteli na dve večji tihotapski akciji. V prvi so poskušali nepridipravi na kopno pripeljati približno 1,5 tone kokaina, v drugi pa so poleg 2,9 tone kokaina prevažali še 5300 litrov goriva.

V prvi tihotapski operaciji je sodelovalo šest oseb, ki so z manjšimi čolni plule proti obali. Plovila so bila naložena z več deset paketi, v katerih se je skrival beli prah. Oblasti so operacijo prekinile s pomočjo helikopterja. Kot se vidi tudi na posnetku mehiške mornarice, se je eden izmed pripadnikov z vrvjo spustil do čolna, s katerim so pluli preprodajalci drog.