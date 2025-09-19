Helikopter z zakoncema Trump med obiskom Anglije zasilno pristal

Tiskovna predstavnica Bele Karoline Leavitt je potrdila, da je helikopter, na katerem sta bila zakonca Trump, "zaradi manjše težave s hidravliko" zasilno pristal na "lokalnem letališču". Kot je dodala, je šlo za ukrep iz previdnosti, predsednik in prva dama pa sta se nato vkrcala na nadomestni helikopter in varno prispela na končni cilj, letališče Stansted, z nekaj minut zamude.

Kot poroča BBC, so po pristanku na letališču Luton opazili reševalne službe. Fotografije z letališča prikazujejo oba Trumpova helikopterja ob vzletno-pristajalni stezi.

Helikopter za prevoz ameriškega predsednika se imenuje Marine One. Gre za posebne helikopterje, ki so opremljeni s sistemi za protiraketno obrambo in motenje radarja ter elektroniko, zasnovano tako, da prenese elektromagnetni impulz jedrske eksplozije, poroča BBC.

Zaradi varnostnih razlogov poleg helikopterja, ki prevaža predsednika, običajno leti še več enakih helikopterjev, tako da ni jasno, v katerem se nahaja predsednik.

Skupino običajno spremljata dva ali tri vojaška letala Osprey MV-22, ki prevažajo podporno osebje, specialne enote in agente tajne službe, ki so zadolženi za reševanje kakršnih koli izrednih razmer med letom.