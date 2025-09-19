Svetli način
Tujina

Helikopter z zakoncema Trump med obiskom Anglije zasilno pristal

London / Washington, 19. 09. 2025 10.30 | Posodobljeno pred 1 uro

M.S.
37

Helikopter, ki je prevažal Donalda in Melanio Trump med njunim obiskom Velike Britanije, je med zadnjim poletom pred odhodom domov zaradi težave s hidravliko zasilno pristal na letališču Luton. Iz Bele hiše so sporočili, da so ukrep sprejeli iz previdnosti in da sta se zakonca Trump nato vkrcala na nadomestni helikopter.

Tiskovna predstavnica Bele Karoline Leavitt je potrdila, da je helikopter, na katerem sta bila zakonca Trump, "zaradi manjše težave s hidravliko" zasilno pristal na "lokalnem letališču". Kot je dodala, je šlo za ukrep iz previdnosti, predsednik in prva dama pa sta se nato vkrcala na nadomestni helikopter in varno prispela na končni cilj, letališče Stansted, z nekaj minut zamude. 

Kot poroča BBC, so po pristanku na letališču Luton opazili reševalne službe. Fotografije z letališča prikazujejo oba Trumpova helikopterja ob vzletno-pristajalni stezi. 

Helikopter za prevoz ameriškega predsednika se imenuje Marine One. Gre za posebne helikopterje, ki so opremljeni s sistemi za protiraketno obrambo in motenje radarja ter elektroniko, zasnovano tako, da prenese elektromagnetni impulz jedrske eksplozije, poroča BBC. 

Zaradi varnostnih razlogov poleg helikopterja, ki prevaža predsednika, običajno leti še več enakih helikopterjev, tako da ni jasno, v katerem se nahaja predsednik. 

Skupino običajno spremljata dva ali tri vojaška letala Osprey MV-22, ki prevažajo podporno osebje, specialne enote in agente tajne službe, ki so zadolženi za reševanje kakršnih koli izrednih razmer med letom.

Zakonca Trump sta sicer med obiskom Velike Britanije med različnimi lokacijami potovala s helikopterjem. V torek zvečer sta pristala na letališču Stansted, od koder so ju odpeljali v uradno rezidenco ameriškega veleposlanika v Londonu Winfield House. 

Naslednji dan sta s helikopterjem odletela na grad Windsor, kjer sta se srečala z britansko kraljevo družino. Včeraj pa je Marine One Trumpa prepeljal v Chequers, kjer se je sestal z britanskim premierjem Keirom Starmerjem. Med drugim sta razpravljala o Ukrajini, Gazi, pa tudi o nezakonitih migracijah. 

Rob123
19. 09. 2025 12.04
+1
Koga zanima Trump in stari angleški helikopter!
ODGOVORI
1 0
Hind Rajab v spomin
19. 09. 2025 11.58
+0
čudežna zahodna tehnika...trump mora prositi Ruse da posodijo kakšen čip iz pomivalnega stroja...ali vsaj lopate za vsak slučaj če bo pristanek pretrd ...
ODGOVORI
1 1
jung
19. 09. 2025 11.58
Hi hi, vse je blo naštimano pa ni ratalo 😂😂
ODGOVORI
0 0
1236
19. 09. 2025 11.57
+2
Bolje da bi bolj trdo pristal
ODGOVORI
2 0
TvojLjubečNoviSosedAzilant
19. 09. 2025 11.53
+0
LEVAKI pa v jok zakaj se ni kaj zgodilo. A ko bo pa prišel spet stric iz solarija za predsednika al pa taka dama, se bo pa ploskalo, ko bo vse postalo WAKANDA!
ODGOVORI
2 2
Watchy
19. 09. 2025 11.51
+5
Ko bi vsaj izgledal evil z zmočno auro koker darth vader naprimer. Ne svet uničije oranžen pavijan.
ODGOVORI
5 0
G. Papež
19. 09. 2025 11.50
+5
Da ne bi imel samo Trump težav s hidravliko, so mu za dvig samozavesti pripravili demonstracijo kako je hidravlika lahko povsod problem.
ODGOVORI
5 0
Stojadina-sportiva
19. 09. 2025 11.49
+1
Eno plavo tabletko v rezervoar, pa bo spet delovala.
ODGOVORI
1 0
Da se mene pita..
19. 09. 2025 11.44
-1
Levičarji so popili hidravlično olje iz helikopterja.
ODGOVORI
2 3
Paulus80
19. 09. 2025 11.44
+2
So morali planico menjat?
ODGOVORI
3 1
NIKI 2
19. 09. 2025 11.42
-2
A lahko dobim kalkulacijo stroškov za Trampuš in Musarjeva samo da vidim razliko v porabi.😜
ODGOVORI
0 2
enapi
19. 09. 2025 11.39
+5
A še ni izjavil, da je šlo za poizkus atentata?
ODGOVORI
6 1
Kritikizstajerske
19. 09. 2025 11.34
+4
A sedaj se pa ne boste vžigi zakaj je potoval s helikopterjem?😁😁😁
ODGOVORI
6 2
server
19. 09. 2025 11.29
Meni se zdi ta helikopter grd, da grši ne more biti. Je šla večina denarja za tehniko in ne za izgled.
ODGOVORI
0 0
galeon
19. 09. 2025 11.18
-1
Hahaha. Prenese elektomagnetni impulz. Naj Japonci to sprobajo. s svojim novim el. magnetnim topom. Pade dol kot kanta pleha.
ODGOVORI
2 3
Buča hokaido
19. 09. 2025 11.17
+2
Zakonca Trump. Me zanima, kdaj sta bila nazadnje "zakonca".
ODGOVORI
5 3
Miha1999
19. 09. 2025 11.13
+10
Koliko enega denarja gre za enega starčka, narod pa to izvoli in zivotari.
ODGOVORI
13 3
ptuj.si
19. 09. 2025 11.15
+2
Res je, koliko prebeč denarja pobere zase Putin.
ODGOVORI
7 5
markoko88
19. 09. 2025 11.13
+7
No, nekateri se pa pritožujejo, ko naša predsednica gre enkrat s helikopterjem... srečno vsem hejterjem 😅
ODGOVORI
10 3
zajfa
19. 09. 2025 11.26
+0
Saj je prav da se. Ta bi morala ostati novinarka na RTV SLO, soba 1045, čisto v kotu, na koncu hodnika, ne pa da je predsednica. Pojma nima.
ODGOVORI
4 4
Gutenberg
19. 09. 2025 11.32
+1
koko88, samo Američanov je 170-krat več, tako da dva helikopterja nista problem.
ODGOVORI
2 1
Jezna lepookica
19. 09. 2025 11.11
+1
Nič hudga
ODGOVORI
1 0
detect
19. 09. 2025 11.02
+2
toliko o ameriški vrhunski tehnologiji.
ODGOVORI
6 4
