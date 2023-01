Helikopterska nesreča: 'Starši so tekli in kričali'

Sredina nesreča na obrobju Kijeva še vedno pretresa Ukrajino. Najbolj šokirani so prebivalci mesta Brovari, ki so strmoglavljene helikopterja spremljali z lastnimi očmi, nato pa otrokom pomagali iz gorečega vrtca. "V trenutku je zavladala panika," je dejala domačinka Lidija.

V sredo je v zgodnjih jutranjih urah po predmestju Kijeva zadonela močna eksplozija. Strmoglavil je helikopter, pri tem pa zadel vrtec, ki ga je zajel požar. V zraku je bilo poleg megle tudi veliko dima, po otroškem igrišču so ležale razbitine. Na kraju nesreče so bili prvi okoliški prebivalci, ki so jim kmalu sledili pripadniki nujnih služb. Ti so s skupnimi močmi iz gorečega vrtca in razbitin reševali otroke ter mirili njihove starše. Nekoliko stran od dogajanja je stal Oleksandr Ponomarenko. Njegova žena in hči sta bili v času nesreče v vrtcu, napada ni preživela nobena. Po zadnjih podatkih iz Kijeva je umrlo 14 ljudi, med njimi en otrok: Pomarenkova hči. Poškodovanih je bilo še 25 oseb, med temi je še 10 mladoletnih.

Popolnoma zaprepadenih zaradi nesreče je bilo sicer vseh 150.000 prebivalcev predmestja. 56-letna Lida Herasina, ki živi nasproti vrtca, je dejala, da jo je eksplozija ob padcu letala močno prestrašila. "Slišali smo glasen pok in videla sem, da je strmoglavil helikopter. Zagorelo je in celotno območje je preplavil dim," je povedala za Kyiv Independent. Ko je dojela, kaj se dogaja, je odšla na pomoč, otrokom je za evakuacijo ponudila tudi svoj dom. "Živim v drugem nadstropju, k sebi sem vzela 10 otrok, ker so bili brez plaščev," je razložila. "Ko sem slišala eksplozijo, sem stekla ven. Otroci so goreli. Tekli so iz vrtca in jokali," je za CNN okoliščine opisala druga blizu živeča prostovoljka. Tudi prebivalka Brovarija Lidija je opisala kaotične razmere po strmoglavljenju. "Starši so tekli in kričali. V trenutku je zavladala panika," je dejala. Nadaljevala je, da so pripadniki nujnih služb tekli v obratno smer, kjer so iz goreče stavbe skušali rešiti čim več otrok.

"Skočil sem čez ograjo, da bi pomagal otrokom," je opisal prostovoljec Dmitro. Ob tem je rešil deklico, ki jo ob prihodu na varno oče ni prepoznal, saj je imela obraz prekrit s krvjo, piše Guardian. Med tistimi, ki so prisostvovali nesreči, je bil tudi 16-letni Anton Prisčepko. "Videl sem svetlobo in eksplozijo, pa tudi dim in večjo množico ljudi na prizorišču," je opisal. Meni, da je helikopter strmoglavil, ker se je morda kaj zgodilo s pilotom. Druge priče so dejale, da se je pilot poskušal izogniti visokim stolpnicam, nato pa strmoglavil na vrtec. "Bilo je zelo megleno in bili smo brez elektrike. Nikjer ni bilo luči," je okoliščine nesreče opisoval prebivalec mesta Brovari Volodimji Jermelenko.

Preiskovalci menijo, da je šlo za nesrečo. Zelenski: V času vojne ni nesreč Zaenkrat ni znakov, da bi šlo za kaj drugega kot nesrečo, kljub temu pa ukrajinska varnostna služba SBU že preiskuje različne možnosti, kot so sabotaža, tehnične težave in kršitev varnostnih pravil. Iskanje preživelih se je ob mraku prekinilo. Kljub temu se preiskava Kijeva nadaljuje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je medtem v nagovoru na Svetovnem gospodarskem forumu dejal, da je vsaka smrt, četudi se zgodi stran od frontne črte, posledica vojne. "V času vojne ni nesreč," je pristavil. Ukrajina sicer uradno Rusije ne krivi za strmoglavljenje. Zelenski je v nagovoru Zahod prosil za dodatno vojaško pomoč in orožje.