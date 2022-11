Nepredstavljiva tragedija, ki je terjala življenja štiričlanske slovenske družine

Najhujša tragedija v zadnjih treh desetletjih. Tako italijanske oblasti opisujejo helikoptersko nesrečo na jugu Italije, v kateri je življenja izgubila tudi štiričlanska slovenska družina. Preiskovalci so tudi uradno potrdili njihove identitete in obvestili svojce. Župan italijanskega mesta Apricena, kamor je strmoglavil helikopter, je sporočil, da bodo v znak spoštovanja do preminulih razglasili dan žalovanja.

Italijanski preiskovalci še ugotavljajo, kaj je bil vzrok strmoglavljenja, vse pa kaže na to, da je pilota, ki naj bi sicer veljal za najbolj izkušenega v zasebnem letalskem podjetju, presenetila nevihtna celica. Po poročanju italijanskih medijev naj bi državni tožilec odprl tudi preiskavo glede morebitne malomarnosti. "Sinoči, okoli osme ure, so italijanske oblasti tudi uradno potrdile, česar smo se najbolj bali," pravi vodja konzularne službe Andrej Šter. Tragična helikopterska nesreča na jugu Italije je terjala življenja štiričlanske slovenske družine. PREBERI ŠE Umrl je Boštjan Rigler, direktor tehnike na PRO PLUSU "Naš kolega z ambasade v Rimu je zdaj na poti v mesto Foggia, kjer bo skušal pospešiti postopke," je dejal Šter. Preiskava vzroka nesreče je še v teku, ključna pri določanju vzroka pa bo vsebina črne skrinjice. Za zdaj so sicer vsi prsti usmerjeni v slabe vremenske razmere, ki naj bi botrovale nesreči. "Prva možnost, ki se izkazuje, je, da je pilota presenetilo slabo vreme oziroma sunek tiste nevihte, ki je nad tistim območjem Italije vladala v času poleta," je pojasnil Šter. V znak spoštovanja do preminulih bodo v razglasili dan žalovanja, je sporočil župan italijanskega mesta Apricena, Vito Antonio Zuccarino.