'Herceg-tesla' potuje v 'rodno' Ameriko

Kot smo poročali, so lani "Herceg-teslo"izdelali tako, da so preobrazili avtomobil Ford Raptor F150. Po osmih mesecih so svoj izdelek, ki je popolna kopija futurističnega Teslinega poltovornjaka, s ponosom pokazali in popeljali po mostarskih ulicah. Čeprav pravi cybertruck poganja elektrika, mostarska različica ostaja zvesta klasičnemu pogonu na bencin.