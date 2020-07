Kokain v kavnih zrnih. Česa vse se še domislijo tihotapci?

Če komu pri opravljanju svoje "dejavnosti" ne zmanjka iznajdljivosti, so to zagotovo tihotapci mamil. Skrivanje drog v kovčke in razne telesne odprtine preprosto ni več dovolj, z razvojem sofisticiranih metod za odkrivanje droge morajo – če hočejo zaslužiti – iz dneva v dan iskati nove načine delovanja. Ti pa so vse prej kot dolgočasni.

Včasih so njihove ideje smešne, včasih popolnoma nore, ob redkih primerih pa bi jih človek za iznajdljivost in trud skoraj pohvalil. Tako so na primer cariniki na letališču v Milanu pred kratkim zasegli pošiljko dveh kilogramov kavnih zrn, ki so bila, vsako posebej, izdolbena, napolnjena s kokainom in ponovno zalepljena z rjavim lepilnim trakom. Le kdo se je tega domislil? Ali pa še boljše vprašanje: koliko časa je to delal?

Seveda pa to ni osamljen primer.OrganizacijaInsight Crime je pred časom na svoji spletni strani poročala o najbolj izvirnih primerih tihotapljenja drog v preteklem letu. Avokado in kirurška natančnost Čeprav ideja o skrivanju droge med tropsko sadje ni nova, so bili cariniki v kolumbijski Santa Marti presenečeni, ko so naleteli na nenavadno odkritje. Ne v škatlah ali zabojih, kot so navajeni, droga je bila skrita v samem sadežu. V pošiljki avokadov, ki je bila 6. marca namenjena v Belgijo, je bilo po poročanju El Tiempa kar 468 kilogramov kokaina. Zapakiran je bil v majhne paketke, ki so bili v sadežu na mestu koščice. Tihotapci so morali drogo v avokado vstaviti s skoraj kirurško natančnostjo, saj sadeža pri tem navzven niso poškodovali. "To razkriva preciznost same operacije," so sporočili policisti.

Epidemija – priložnost za zaslužek Marsikatera kriminalna združba je priložnost videla v času epidemije novega koronavirusa, ko so se povsod po svetu pojavile izjemne potrebe po zaščitni opremi. Enota perujske policije Dirandro je v izjavi za agencijoAssociated Presspotrdila, da so v kirurških maskah, ki so bile namenjene v Hong Kong, našli dober kilogram kokaina. Malo pred tem so oblasti zasegle 2,4 kilograma kokaina v skladiščih pristanišča Callao. Po poročanju portala Peru21 je bil skrit v škatle z maskami, te pa so bile namenjene na Kitajsko. Droga v otroških igračah Tihotapcem včasih pridejo prav tudi otroške igrače. Računajo namreč, da jih policisti ne bodo podrobneje preiskovali. A seveda se tudi pri tem uštejejo. Argentinske oblasti so junija lani v lesenem gugalnem konjičku našle več kot kilogram metamfetaminov. Kriminalna združba iz Evrope je drogo zmešala s sladkorjem, jo skrila v igračo in poslala v Buenos Aires.

Podoben primer se je po poročanju El Paisa zgodil julija, ko so cariniki zasegli paket iz Portugalske. V plastičnem dinozavru in čolničku je bilo 478 gramov kokaina. Nenavadne lasulje in lasni vložki Če so tihotapci drogo prej pogoltnili, si jo kam zatlačili ali jo prilepili na telo in upali, da jih pri tem ne bodo odkrili, se je njihova predrznost (pa tudi neumnost) v zadnjih letih le še stopnjevala. Eden tistih primerov "saj ni res, pa je" se je zgodil julija lani. Policija v Barceloni je prijela Kolumbijca, ki je v Španijo prišel s pol kilograma kokaina, skritega pod lasnim vložkom. Policisti so opazili, da je potnik iz Bogote vidno nervozen, še bolj kot to pa je njihovo pozornost pritegnila njegova nenavadna pričeska. Rekli so mu, naj si odstrani lasni vložek in izkazalo se je, da ima pod njim skrit kokain. Zavojček si je prilepil kar na glavo!

icon-expand Kolumbijec je drogo skril pod lasni vložek. FOTO: Španska policija

Še en tak primer se je zgodil na letališču v Madridu, kjer je policija pridržala dve Portugalki. V lasulji sta si namreč prišili več kot dva kilograma kokaina.

Živali kot zvesti pomočniki Naj gre za opazovanje ali tihotapljenje, ena najbolj zanesljivih taktik za tihotapce so živali – tako domače kot divje. Znano je, da so kriminalne združbe v preteklosti za transport med drugim uporabljale golobe. Pozornost javnosti je pritegnil tudi primer iz Brazilije, kjer je policija odkrila zeleno papigo, ki je pomagala kriminalcem. Vsakič, ko so se policisti približali kraju, kjer so na ulici preprodajali drogo, je namreč papiga začela vreščati: "Mama, the police"! (Mama, policija!).

Na Kostariki pa so policisti ujeli dve mački, ki so ju kriminalci naučili, da sta obsojencem v zapor vnašali drogo. Pri sebi sta imeli 440 gramov marihuane, pa tudi mobilni telefon in celo polnilec. O podobnem primeru so poročali tudi iz Rusije. Tudi Slovenija ni izjema Kaj pa pri nas? Na Finančno upravo smo poslali vprašanje, na kakšne nenavadne najdbe so že naleteli, in poslali so nam nekaj fotografij, s katerih so razvidna skrivališča za droge in cigarete, ki so jih zasegli: