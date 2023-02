Heroji, ki v Turčiji rešujejo življenja. 'Prizori bodo za vedno vtisnjeni v spomin'

Več kot 15.000 življenj težka katastrofa, ki bo za seboj pustila kar 23 milijonov prizadetih v Siriji in Turčiji. A so tudi čudeži. Zahvaljujoč izjemno požrtvovalnim reševalcem, na katere že tretji dan in tretjo noč upajo preživeli pod tonami ruševin, poškodovani, lačni, premraženi, prestrašeni. Vsak trenutek je lahko še hujše, saj zradirana mesta še vedno neusmiljeno tresejo popotresni sunki. Vendar pa grozljivim prizorom sledijo kriki veselja, ko se reševalci, zdaj v Turčiji okrepljeni tudi z 11-člansko slovensko ekipo in sedmimi psi, prebijejo do preživelih. Ekipa Marka Bručana se je z mednarodno organizacijo reševalnih psov v Turčiji že tretjo noč borila za vse preživele.

Mirne roke izčrpanega sirskega reševalca, ki že tretji dan in tretjo noč požrtvovalno išče preživele, so iz ruševin uspele izkopati preživelega otroka. Ob njegovem joku, se med reševalci razleže olajšanje.

A ne le domače ekipe, tudi na stotine tujih je preplavilo prizadeta območja, z mednarodno organizacijo reševalnih psov pa je že v ponedeljek v Turčijo odletel tudi Marko Bručan. V sredo smo ga s težavo uspeli priklicati v bazi, povezave so namreč slabe, mudi se mu nazaj med ruševine. "Občutek je nepopisen. Rešujemo tri otroke," pove.

Štiri preživele so v sredo našli slovenski reševalci - sedem vodnikov s psi je v razdejano mesto prispelo v zgodnjih jutranjih urah. Časa za počitek ni, tekmujejo z ledenimi temperaturami, ob njih ves čas domačini in preživeli, ki moledujejo, naj iščejo, iščejo, iščejo. In po več kot 60 urah so prizori največkrat grozljivi. "Smo trenirani, če ima kdo od ekipe težave, imamo na voljo tudi psihološko pomoč. Je pa to zagotovo nekaj, kar se ti za vse življenje vtisne v spomin. Vsako takšno reševanje in odkopavanje, ko smo našli enoletnega nepoškodovanega otroka. Občutek je nepopisen," pove Bručan.

icon-expand Slovenski reševalci v Turčiji FOTO: Uprava za zaščito in reševanje

21-članski ekipi Marka Bručana in štirim reševalnim psom so se v sredo v Turčiji pridružili številni štirinožni prijatelji. Od tistih, ki so v akciji prvič do prekaljenih mačkov. Mehiška ekipa ima tako rekoč zvezdniški status. Potem ko so leta 2017 po rušilnem potresu doma našli in rešili številne, so prvi v akciji, nato stroji, potem roke reševalcev, ki na varno pomagajo vsem, tudi živalim.

"Po sedemurnem odkopavanju smo se prebili do enoletnega otroka. Vedeli smo, da sta oba z dedkom živa. Odkopali smo ju, oba sta bila zdrava, živa in brez večjih poškodb. Z reševalnimi vozili so ju skupaj odpeljali v bolnišnico," pove Bručan.

