Heroji v oranžnem: trije zaporniki rešili življenje pazniku

Zgodba prihaja iz okrožnega zapora Gwinnett v ameriški zvezni državi Georgiji. Loveless, Whitehead in Smalls so bili zaprti v svojih celicah, ko so opazili da je policist pričel težko dihati in nato izgubil zavest, ob padcu po betonskih tleh pa si je še hudo poškodoval glavo. Pričeli so razbijati in tolči po stenah celic ter klicati na pomoč, poroča New York Post .

Terry Loveless , Walter Whitehead in Mitchell Smalls so trije zaporniki, ki so 10. julija rešili življenje namestniku šerifa Warrenu Hobbsu , po tem ko je doživel srčni infarkt.

"Sedel je na svojem stolu, ko je nenadoma pričel spuščati čudne zvoke," je za Fox News dejal Smalls. "Začel sem kričati, razgrajati in razbijati po steni in po vratih - da bi opozoril druge oziroma jih prebudil." Kmalu je bilo pokonci vseh 60 moških, zaprtih na tem oddelku in vsi so na pobudo Smallsa pričeli kar se da glasno kričati in razbijati.

Paznik je zaradi njihovega kričanja kmalu prišel k zavesti in mu je uspelo pritisniti na gumb, ki odpira vrata celic. Smalls in še dva zapornika - Whitehead in Lovelace - so stekli iz svojih celic. A ne na prostost, kot bi kdo morda predvideval - trije moški so odhiteli do Hobbsa in preko njegove radijske zveze o dogodku obvestili ostale policiste, poklicali so tudi na številko za pomoč v sili 911.

Reševalci so policista prepeljali v bolnišnico, kjer so potrdili, da je doživel srčni infarkt. Po nekaj dneh so ga odpustili v domačo oskrbo, kjer nadalje okreva.