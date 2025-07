Očka, junak: skočil s križarke in rešil hčerko

"Kapitan je upočasnil ladjo in jo obrnil, nato pa so na krov poslali pomožno ladjo z ljudmi, da bi ju pobrali, in videli smo, kako so rešili očeta in hčerko," je povedala za ameriško televizijo CBS.

Ladja Disney Dream s kapaciteto, ki omogoča prevoz 4000 ljudi, se je po štiridnevni plovbi okoli Bahamov vračala v Fort Lauderdale na Floridi.

"Posadka na ladji Disney Dream je hitro rešila dva gosta iz vode," je dejal tiskovni predstavnik družbe Disney Cruise Line. "Pohvalimo naše člane posadke za njihove izjemne spretnosti in hitro ukrepanje, ki so zagotovili varno vrnitev obeh gostov na ladjo v nekaj minutah."

"Opazovali smo jo, videli smo lahko dve majhni stvari ... bilo je noro, bilo je grozljivo," je za NBC News povedal potnik Gar Frantz in opisal, kako je bil priča temu, da sta oba vstopila v ocean in skoraj izginila v obzorju.

Incident se je zgodil zadnji dan križarjenja, ladja pa se je po načrtih vrnila v pristanišče na Floridi. Čeprav se redko zgodi, da potniki padejo s križark, reševanja pogosto niso uspešna, ko se to zgodi, poroča BBC.

Po poročilu mednarodnega združenja križark iz leta 2019 je tisto leto s križark padlo 25 ljudi, iz vode pa jih je bilo rešenih le devet.