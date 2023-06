Herojsko preživel raketni napad, zdaj trenira s policijo

Da heroji v vojnah še zdaleč niso samo ljudje, dokazuje triletni nemški ovčar Rambo. Po raketnem napadu v vzhodni Ukrajini je imel Rambo polovico obraza iznakaženega. Šrapneli so mu poškodovali desno stran glave in imel je le malo možnosti za preživetje. A herojsko je preživel operacijo in zdaj trenira s policijo v Budimpešti.

Triletni nemški ovčar Rambo, zvesti spremljevalec ukrajinskih vojakov na frontah vojne, je bil močno poškodovan v boju. Šrapneli iz raketnega napada, v katerem je bilo ranjenih tudi kar nekaj ukrajinskih vojakov, so mu praktično "odnesli" del lobanje, poškodovali čeljust in desno uho, poroča AP.

icon-expand Nemški ovčar Rambo FOTO: AP

Po prvi operaciji je bil Rambo odpeljan na varno v zahodno Ukrajino. Violetta Kovacs, vodja madžarske organizacije za reševanje nemških ovčarjev, ga je po operaciji vzela in odpeljala v rehabilitacijski center blizu Budimpešte. "Pes je potreboval takojšnjo pomoč," je povedala Kovacsova. "Tu, na Madžarskem, smo ga morali ponovno operirati, saj so mu zobje zaradi poškodbe povzročali hude bolečine, kar je zahtevalo takojšen poseg." Rambo je osem mesecev preživel v centru, kjer so mu rekonstruirali čeljust, amputirali desno uho in odstranili več zob. Po besedah Kovacsove je bil deležen usposabljanja za socializacijo z drugimi psi, vendar je bila njegova naklonjenost do otrok jasna že od samega začetka.

Rambo, ki se je vrnil iz skoraj gotove smrti v severovzhodni ukrajinski pokrajini Harkov, se zdaj v Budimpešti uči, kako sodelovati z otroki, starejšimi odraslimi in invalidi v policijskih ustanovah in rehabilitacijskih ustanovah, pravi podpolkovnica Maria Stein z budimpeštanske mestne policije. Posvojil ga je Gyula Desko, podpolkovnik mestne policije v Budimpešti, in mu zagotavlja nadaljnje usposabljanje ter seveda topel in skrben dom, stran od peklenskega in neusmiljenega življenja na fronti.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right