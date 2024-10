Hezbolah ima novega vodjo, izraelska vojska: 'Njegov mandat bi lahko bil kratek'

In njegova izvolitev je zdaj končala krizo znotraj Hezbolaha, kaže pa tudi na to, da se skupina po vrsti udarcev iz Izraela ponovno sestavlja. Zadnji domnevni naslednik Nasrallaha, Hašem Safidin , je bil namreč pogrešan skoraj mesec dni, potem pa je Hezbolah objavil, da je bil prav tako ubit v izraelskem bombnem napadu v južnem predmestju Bejruta.

Skupina Hezbolah je sicer že nekaj časa vključena v ostre spopade z izraelskimi silami v južnem Libanonu. Izrael trdi, da so od začetka, 30. septembra, ubili že na stotine članov, Hezbolah pa zaradi varnostnih razlogov več ne objavlja javnih pogrebnih obvestil za svoje borce. Zatrdili so sicer, da so ubili 90 izraelskih vojakov, Izrael pa trdi da naj bi jih bilo 37.

Nadaljujejo se napadi v Gazi

V izraelskih napadih na mesto Beit Lahia na severu Gaze je bilo ponoči ubitih najmanj 93 ljudi, je sporočila civilna zaščita v enklavi. Izraelska vojska medtem nadaljuje obleganje severnega dela palestinske enklave, kjer zdravstveno osebje opozarja na nevzdržne razmere. V spopadih so življenje izgubili tudi štirje izraelski vojaki.

Sprva je civilna zaščita v Gazi poročala o 55 smrtnih žrtvah, kasneje pa je to število povečala na 93. Približno 40 ljudi pogrešajo oz. so ti še vedno ujeti pod ruševinami petnadstropne stanovanjske stavbe v Beit Lahiji, ki je bila tarča izraelskega napada.

"Še vedno sprejemamo številna trupla in ranjene," je še pred povečanjem števila potrjenih žrtev dejal direktor bolnišnice Kamal Advan v mestu Džabalija in opozoril na pomanjkanje osebja in zdravil. "V bolnišnici ni ostalo ničesar razen materiala za prvo pomoč, izraelska vojska pa je aretirala naše zdravnike in zaposlene," je dodal.