Tujina

Izrael in Libanon sta se dogovorila za neposredna pogajanja

Bejrut/Jeruzalem, 14. 04. 2026 21.44 pred eno minuto 2 min branja 0

K.H. STA
Pogovori med Libanonom in Izraelom v Washingtonu

Izrael in Libanon sta se na pogovorih v Washingtonu po "produktivnih razpravah" dogovorila za neposredna pogajanja, je sporočil State Department, kjer so potekali pogovori. O tem, kdaj in kje bodo potekala pogajanja, naj bi se še dogovorili. Medtem so se na jugu Libanona nadaljevali spopadi, v katerih je bilo ubitih več kot 30 ljudi.

V okviru priprav na morebitne pogovore o prekinitvi ognja sta se libanonska veleposlanica in izraelski veleposlanik v ZDA danes sestala na State Departmentu, v pogovorih pa je sodeloval tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio.

"Udeleženci so imeli produktivne razprave o korakih za začetek neposrednih pogajanj med Izraelom in Libanonom," je sporočil tiskovni predstavnik State Departmenta Tommy Pigott. Kot je dejal, so dosegli dogovor za začetek neposrednih pogajanj, o tem, kdaj in kje bodo potekala, pa se bodo še dogovorili.

Izraelski veleposlanik v ZDA Jehijel Lejter je po pogovorih pozdravil "čudovito izmenjavo" in dejal, da sta Izrael in Libanon "na isti strani" v nasprotovanju proiranskemu gibanju Hezbolah, poroča AFP.

Da so bili pogovori konstruktivni, je sporočila tudi libanonska veleposlanica v ZDA Nada Hamadeh Moawad. "Pripravljalni sestanek je bil konstruktiven," je navedla v izjavi in dodala, da je na pogovorih "pozvala k prekinitvi ognja" in vrnitvi razseljenih v njihove domove. Poudarila je tudi "polno suverenost države" nad celotnim libanonskim ozemljem, poroča AFP.

Gibanje Hezbolah na današnjem srečanju ni sodelovalo. Vodja proiranske skupine Naim Kasem je v ponedeljek vlado v Bejrutu pozval k odpovedi srečanja, češ da so pogovori z Izraelom nesmiselni.

Pred srečanjem veleposlanikov v Washingtonom so zunanji ministri 18 držav, med njimi Velike Britanije, Avstralije, Francije in Španije, pa tudi Slovenije, v skupni izjavi vpletene pozvali k iskanju trajne politične rešitve.

Napadi se nadaljujejo

V okolici mesta Bint Džbeil na jugu Libanona, ki velja za oporišče Hezbolaha, so se nadaljevali spopadi med izraelskimi enotami in pripadniki šiitskega gibanja. Viri v Libanonu so navedli, da je intenzivno obstreljevanje čez cel dan povzročilo znatno škodo.

Medtem je izraelska vojska sporočila, da je bilo v nočnem napadu pripadnikov Hezbolaha ranjenih deset izraelskih vojakov, nekateri med njimi huje. Napadalce so ubili.

Predstavniki Hezbolaha so medtem sporočili, da so popoldne z raketami napadli 13 krajev na severu Izraela, borci gibanja pa da so na jugu Libanona izvedli samomorilski napad na izraelski tank. Več deset borcev, s katerimi so davi izgubili stik, naj bi ostalo ujetih v Bint Džbeili.

Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je bilo v današnjih izraelskih napadih na ozemlju Libanona ubitih najmanj 35 ljudi, več kot 150 pa ranjenih.

Od začetka marca, ko je Izrael znova sprožil ofenzivo na Libanon po vključitvi Hezbolaha v vojno, ki sta jo ZDA in Izrael sprožila z napadi na Iran, je bilo v Libanonu skupno ubitih več kot 2100 ljudi, skoraj 7000 je ranjenih.

  • Bauhaus april
  • Akumulatorska kosilnica
  • Čistilnik
  • Paviljon
  • Plinski žar
  • Pohištvo Alex
  • Pohištvo Deia
  • Pohištvo Fiesta
  • Regal
  • Robotska kosilnica Luba
  • Stol Relax
  • Trimer
  • Visoka greda
