Izrael in Libanon sta se dogovorila za neposredna pogajanja

V okviru priprav na morebitne pogovore o prekinitvi ognja sta se libanonska veleposlanica in izraelski veleposlanik v ZDA danes sestala na State Departmentu, v pogovorih pa je sodeloval tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio. "Udeleženci so imeli produktivne razprave o korakih za začetek neposrednih pogajanj med Izraelom in Libanonom," je sporočil tiskovni predstavnik State Departmenta Tommy Pigott. Kot je dejal, so dosegli dogovor za začetek neposrednih pogajanj, o tem, kdaj in kje bodo potekala, pa se bodo še dogovorili. Izraelski veleposlanik v ZDA Jehijel Lejter je po pogovorih pozdravil "čudovito izmenjavo" in dejal, da sta Izrael in Libanon "na isti strani" v nasprotovanju proiranskemu gibanju Hezbolah, poroča AFP.

Nada Hamadeh Moawad, libanonska veleposlanica v ZDA

Marco Rubio, ameriški državni sekretar

Da so bili pogovori konstruktivni, je sporočila tudi libanonska veleposlanica v ZDA Nada Hamadeh Moawad. "Pripravljalni sestanek je bil konstruktiven," je navedla v izjavi in dodala, da je na pogovorih "pozvala k prekinitvi ognja" in vrnitvi razseljenih v njihove domove. Poudarila je tudi "polno suverenost države" nad celotnim libanonskim ozemljem, poroča AFP. Gibanje Hezbolah na današnjem srečanju ni sodelovalo. Vodja proiranske skupine Naim Kasem je v ponedeljek vlado v Bejrutu pozval k odpovedi srečanja, češ da so pogovori z Izraelom nesmiselni. Pred srečanjem veleposlanikov v Washingtonom so zunanji ministri 18 držav, med njimi Velike Britanije, Avstralije, Francije in Španije, pa tudi Slovenije, v skupni izjavi vpletene pozvali k iskanju trajne politične rešitve.

Napadi se nadaljujejo

V okolici mesta Bint Džbeil na jugu Libanona, ki velja za oporišče Hezbolaha, so se nadaljevali spopadi med izraelskimi enotami in pripadniki šiitskega gibanja. Viri v Libanonu so navedli, da je intenzivno obstreljevanje čez cel dan povzročilo znatno škodo. Medtem je izraelska vojska sporočila, da je bilo v nočnem napadu pripadnikov Hezbolaha ranjenih deset izraelskih vojakov, nekateri med njimi huje. Napadalce so ubili.