Izrael in Libanon sta se dogovorila za neposredna pogajanja

V okviru priprav na morebitne pogovore o prekinitvi ognja sta se libanonska veleposlanica in izraelski veleposlanik v ZDA danes sestala na State Departmentu, v pogovorih pa je sodeloval tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio.
"Udeleženci so imeli produktivne razprave o korakih za začetek neposrednih pogajanj med Izraelom in Libanonom," je sporočil tiskovni predstavnik State Departmenta Tommy Pigott. Kot je dejal, so dosegli dogovor za začetek neposrednih pogajanj, o tem, kdaj in kje bodo potekala, pa se bodo še dogovorili.
Izraelski veleposlanik v ZDA Jehijel Lejter je po pogovorih pozdravil "čudovito izmenjavo" in dejal, da sta Izrael in Libanon "na isti strani" v nasprotovanju proiranskemu gibanju Hezbolah, poroča AFP.
Da so bili pogovori konstruktivni, je sporočila tudi libanonska veleposlanica v ZDA Nada Hamadeh Moawad. "Pripravljalni sestanek je bil konstruktiven," je navedla v izjavi in dodala, da je na pogovorih "pozvala k prekinitvi ognja" in vrnitvi razseljenih v njihove domove. Poudarila je tudi "polno suverenost države" nad celotnim libanonskim ozemljem, poroča AFP.
Gibanje Hezbolah na današnjem srečanju ni sodelovalo. Vodja proiranske skupine Naim Kasem je v ponedeljek vlado v Bejrutu pozval k odpovedi srečanja, češ da so pogovori z Izraelom nesmiselni.
Pred srečanjem veleposlanikov v Washingtonom so zunanji ministri 18 držav, med njimi Velike Britanije, Avstralije, Francije in Španije, pa tudi Slovenije, v skupni izjavi vpletene pozvali k iskanju trajne politične rešitve.
Napadi se nadaljujejo
V okolici mesta Bint Džbeil na jugu Libanona, ki velja za oporišče Hezbolaha, so se nadaljevali spopadi med izraelskimi enotami in pripadniki šiitskega gibanja. Viri v Libanonu so navedli, da je intenzivno obstreljevanje čez cel dan povzročilo znatno škodo.
Medtem je izraelska vojska sporočila, da je bilo v nočnem napadu pripadnikov Hezbolaha ranjenih deset izraelskih vojakov, nekateri med njimi huje. Napadalce so ubili.
Predstavniki Hezbolaha so medtem sporočili, da so popoldne z raketami napadli 13 krajev na severu Izraela, borci gibanja pa da so na jugu Libanona izvedli samomorilski napad na izraelski tank. Več deset borcev, s katerimi so davi izgubili stik, naj bi ostalo ujetih v Bint Džbeili.
Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je bilo v današnjih izraelskih napadih na ozemlju Libanona ubitih najmanj 35 ljudi, več kot 150 pa ranjenih.
Od začetka marca, ko je Izrael znova sprožil ofenzivo na Libanon po vključitvi Hezbolaha v vojno, ki sta jo ZDA in Izrael sprožila z napadi na Iran, je bilo v Libanonu skupno ubitih več kot 2100 ljudi, skoraj 7000 je ranjenih.