Tujina

Hezbolah naj bi pristal na ustavitev spopadov z Izraelom, ti se nadaljujejo

Bejrut/Tel Aviv, 02. 06. 2026 07.27 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Izraelski napad na bolnišnico v Libanonu

Libanon je v ponedeljek sporočil, da je šiitsko gibanje Hezbolah sprejelo ameriški predlog o ustavitvi napadov na Izrael v zameno za to, da Izrael preneha z napadi na južni Bejrut. Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem zatrdil, da je prepričal sprti strani k ustavitvi medsebojnih napadov. Ti so se kljub napovedi ponoči nadaljevali.

V skladu z dogovorom, ki ga je sprejel Hezbolah, bodo "izraelski napadi na južno predmestje Bejruta, Dahijeh, prenehali v zameno za to, da se Hezbolah vzdrži napadov na Izrael", so sporočili v izjavi libanonskega veleposlaništva v Washingtonu.

Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem v ponedeljek na svojem omrežju Truth Social objavil, da je prepričal Izrael in libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah, ki ga podpira Iran, k prekinitvi sovražnosti, sprti strani pa sta se strinjali, da bosta ustavili medsebojne napade.

Do izjav prihaja pred današnjim četrtim krogom neposrednih pogajanj med izraelskimi in libanonskimi predstavniki v Washingtonu.

Spopadi se nadaljujejo

Kljub napovedanim novim pogovorom pa Izrael in Hezbolah nadaljujeta spopade.

Izraelske sile so nadaljevale z napadi na južni Libanon, med drugim v bližini Nabatieha, napadle pa so tudi vasi Šukin in Kafr Tibnit, poroča Al Jazeera.

Izraelski brezpilotni letalniki so izvedli tudi tri napade na mesto Tallet Tol v okrožju Nabatieh ter zračni napad v bližini Tibnina. 

Tudi libanonska nacionalna tiskovna agencija NNA je poročala o izraelskih napadih na več vasi na jugu Libanona. Mesto Debine naj bi pretresla "zelo silovita detonacija".

Hezbolah je v ponedeljek pozno zvečer prevzel odgovornost za več napadov na izraelske cilje v južnem Libanonu, medtem ko so libanonski državni mediji poročali o izraelskih napadih na jugu.

Hezbolah pa je po poročanju AFP sporočil, da so njegovi borci v mestih Hadata in Bajada z dronom in raketami napadli izraelske enote in tanke.

Izraelska vojska je davi sporočila, da je njena zračna obramba prestregla dva izstrelka, ki sta iz Libanona priletela v severni Izrael. Prav tako so identificirali "sumljiv zračni cilj", ki je kasneje padel na izraelsko ozemlje blizu libanonske meje, in dodali, da ni poročil o poškodovanih.

Preberi še Netanjahu odredil nove napade, kolone vozil se vijejo proti severu

Premirje, ki to ni

V Libanonu sicer od 17. aprila velja krhko premirje, ki ga redno kršita obe strani, izraelska vojska pa je minuli konec tedna v okviru razširjene ofenzive napredovala čez reko Litani in zavzela strateško pomembno srednjeveško trdnjavo Beaufort.

Iran je v ponedeljek dejal, da premirje v Libanonu ostaja ključni pogoj za kakršen koli dogovor z Washingtonom, medtem ko je iranska revolucionarna garda zagrozila, da bo v vojni zaradi izraelske ofenzive v Libanonu odprla "nove fronte".

Washington in Teheran sta bila sicer v zadnjih dneh sredi intenzivnih diplomatskih prizadevanj za sklenitev okvirnega sporazuma, ki bi lahko privedel h končanju vojne v Iranu. Ta se je začela 28. februarja z ameriško-izraelskimi napadi na Iran.

