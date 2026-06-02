Hezbolah naj bi pristal na ustavitev spopadov z Izraelom, ti se nadaljujejo

V skladu z dogovorom, ki ga je sprejel Hezbolah, bodo "izraelski napadi na južno predmestje Bejruta, Dahijeh, prenehali v zameno za to, da se Hezbolah vzdrži napadov na Izrael", so sporočili v izjavi libanonskega veleposlaništva v Washingtonu. Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem v ponedeljek na svojem omrežju Truth Social objavil, da je prepričal Izrael in libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah, ki ga podpira Iran, k prekinitvi sovražnosti, sprti strani pa sta se strinjali, da bosta ustavili medsebojne napade. Do izjav prihaja pred današnjim četrtim krogom neposrednih pogajanj med izraelskimi in libanonskimi predstavniki v Washingtonu.

Spopadi se nadaljujejo

Kljub napovedanim novim pogovorom pa Izrael in Hezbolah nadaljujeta spopade. Izraelske sile so nadaljevale z napadi na južni Libanon, med drugim v bližini Nabatieha, napadle pa so tudi vasi Šukin in Kafr Tibnit, poroča Al Jazeera. Izraelski brezpilotni letalniki so izvedli tudi tri napade na mesto Tallet Tol v okrožju Nabatieh ter zračni napad v bližini Tibnina. Tudi libanonska nacionalna tiskovna agencija NNA je poročala o izraelskih napadih na več vasi na jugu Libanona. Mesto Debine naj bi pretresla "zelo silovita detonacija".

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Izraelski napad na bolnišnico v Libanonu AP

Izraelski napad na bolnišnico v Libanonu AP

Izraelski napad na bolnišnico v Libanonu AP

Izraelski napad na bolnišnico v Libanonu AP

Izraelski napad na bolnišnico v Libanonu AP

Izraelski napad na bolnišnico v Libanonu AP











Hezbolah je v ponedeljek pozno zvečer prevzel odgovornost za več napadov na izraelske cilje v južnem Libanonu, medtem ko so libanonski državni mediji poročali o izraelskih napadih na jugu. Hezbolah pa je po poročanju AFP sporočil, da so njegovi borci v mestih Hadata in Bajada z dronom in raketami napadli izraelske enote in tanke. Izraelska vojska je davi sporočila, da je njena zračna obramba prestregla dva izstrelka, ki sta iz Libanona priletela v severni Izrael. Prav tako so identificirali "sumljiv zračni cilj", ki je kasneje padel na izraelsko ozemlje blizu libanonske meje, in dodali, da ni poročil o poškodovanih.

Premirje, ki to ni