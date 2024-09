Hezbolah potrdil smrt visokega poveljnika v izraelskem napadu

Izraelska vojska je v napadu, ki predstavlja novo stopnjevanje napetosti v regiji, zadela gosto naseljeno južno predmestje Bejruta, ki velja za utrdbo Hezbolaha. Na območju so zavladale kaotične razmere, najmanj ena stavba se je porušila, več je bilo huje poškodovanih.

Izrael je poročal, da so v napadu ubili Ibrahima Akila in še več drugih visokih predstavnikov gibanja, ki naj bi se sestajali v podzemnih prostorih pod stanovanjsko stavbo. Glede na trditve izraelske vojske so načrtovali napad, v okviru katerega bi se infiltrirali v izraelske skupnosti in ubijali civiliste.