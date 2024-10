Hezbolah z dronom nad rezidenco Benjamina Netanjahuja

Netanjahuja in njegove žene v tem trenutku ni bilo doma, poroča BBC.

V Tel Avivu, 55 kilometrov južneje, so medtem izdali opozorilo pred zračnim napadom, saj naj bi se dron približal okrožju Glilot, kjer sta sedež izraelske zunanje obveščevalne službe Mosad in še en obveščevalni center.

Po navedbah vojske, ki jih povzema nemška tiskovna agencija dpa, so se sirene oglasile še na številnih drugih lokacijah na severu Izraela, vključno z mestom Tiberias na zahodni obali Galilejskega jezera.

Izraelske sile znova napadle bolnišnico v mestu Bejt Lahija

Oblasti v Gazi so danes še sporočile, da so izraelske sile davi obkolile in obstreljevale indonezijsko bolnišnico v mestu Bejt Lahija na severu enklave.

"Izraelski tanki so popolnoma obkolili bolnišnico, odklopili elektriko in jo obstreljevali, pri čemer so s topništvom zadeli drugo in tretje nadstropje," je povedal direktor bolnišnice Marwan Sultan. Dodal je, da so zdravstveno osebje in pacienti resno ogroženi.

Po navedbah ministrstva za zdravje v Gazi je napad na bolnišnico in njeno dvorišče povzročil velik preplah med bolniki in osebjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.