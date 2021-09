Hezbolah zagrozil sodniku, ki vodi preiskavo eksplozije v bejrutskem pristanišču

Paravojaška organizacija Hezbolah je zagrozila libanonskemu sodniku, vključenemu v preiskavo velike eksplozije, ki je avgusta 2020 pretresla Bejrut. Visoki uradnik Hezbolaha Vafik Safa naj bi grožnjo sodniku Tareku Bitarju poslal po neimenovanem posredniku, ki je nato razkril vsebino sporočila.

Vafik Safa je vodja enote za zvezo in usklajevanje militantne skupine. Leta 2019 je bil uvrščen na ameriških seznam sankcioniranih oseb. Sumijo ga, da je libanonska pristanišča in mejne prehode v imenu Hezbolaha izkoristil za tihotapljenje prepovedanega blaga. "Z vami bomo ostali do konca te pravne poti, če pa ne bo šlo, vas bomo uzurpirali," je pisalo v sporočilu. Nekateri ugibajo, da gre za grožnjo s smrtjo, poroča CNN. Od imenovanja februarja letos je sodnik, ki vodi tudi kazensko sodišče v Bejrutu, v sklopu preiskave eksplozije v pristanišču na zaslišanje poklical najvišje politične in varnostne uradnike. Bitar je sicer drugi sodni preiskovalec, ki je vodil preiskavo. Prvi sodnik, zadolžen za obravnavo, je bil razrešen, potem ko sta dva nekdanja ministra vložila predlog za njegovo odstranitev in uspela.

icon-expand Katastrofalne posledice eksplozije v Bejrutu. FOTO: AP

Bitarjeva preiskava visokih politikov, vključno z nekdanjimi ministri, vodjo glavnega obveščevalnega aparata v državi in nekdanjim premierjem Hasanom Diabom je predstavljala največji pravni izziv vladajoče libanonske elite v zadnjih desetletjih. Diab je obtožbe večkrat zanikal. Mnogi člani vladajoče elite, vključno s politiki, imajo imuniteto na podlagi libanonske ustave, vendar je tokrat vse več pozivov k njeni odpravi. V zameno za ohranitev te imunitete in izogibanje pregonu že nekaj časa potekajo pravne bitke. Medtem se je Bitar izkazal za enega najbolj priljubljenih javnih uslužbencev v državi. Več deset poslancev, vključno z vsemi iz Hezbolahovega parlamentarnega bloka, je vložilo peticijo, da bi zadevo vzelo iz rok Bitarja in jo preneslo na prej neznani "pravosodni svet", za katerega aktivisti in pravni strokovnjaki pravijo, da bi bil lahko močno kompromitiran. Bitar sicer ni imel namena zaslišati uradnikov Hezbolaha, vendar se je skupina izkazala za enega najbolj glasnih nasprotnikov preiskave. V nedavnem televizijskem govoru je vodja Hezbolaha Hassan Nasrallah kritiziral preiskavo in obtožil Bitarja pristranskosti.