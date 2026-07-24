Hidroplan po strmoglavljenju v plamenih: več ranjenih, eden kritično

"Vseh 11 ljudi - pilot in 10 potnikov - je bilo po zasilnem pristanku hidroplana v bližini otoka Sucia na otokih San Juan rešenih," je za CNN povedala ameriška obalna straža.

Štiri osebe so bile s hudimi poškodbami prepeljane v bolnišnice, med njimi so enega v bolnišnico prepeljali v kritičnem stanju, je povedal šerif okrožja San Juan Eric Peter, ki je dejal, da so nekateri utrpeli poškodbe glave, zlome ali tudi ureznine.