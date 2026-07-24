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Hidroplan po strmoglavljenju v plamenih: več ranjenih, eden kritično

Washington, 24. 07. 2026 12.11 pred 23 minutami 1 min branja 2

Avtor:
M.P.
Strmoglavljenje letala (FB)

Po strmoglavljenju hidroplana ob obali Washingtona so z gorečega plovila rešili vseh 10 potnikov in pilota. A več oseb je med zasilnim pristankom utrpelo poškodbe. Štirje so bili huje poškodovani, med njimi eden tudi kritično.

"Vseh 11 ljudi - pilot in 10 potnikov - je bilo po zasilnem pristanku hidroplana v bližini otoka Sucia na otokih San Juan rešenih," je za CNN povedala ameriška obalna straža.

Štiri osebe so bile s hudimi poškodbami prepeljane v bolnišnice, med njimi so enega v bolnišnico prepeljali v kritičnem stanju, je povedal šerif okrožja San Juan Eric Peter, ki je dejal, da so nekateri utrpeli poškodbe glave, zlome ali tudi ureznine.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Šest potnikov so odpeljali v bolnišnico v Bellinghamu, huje poškodovano četverico pa so prepeljali v bolnišnico v pristanišču. Pilota so medtem odpeljali v bolnišnico v Mount Vernonu, je v izjavi sporočila letalska družba.

Hidroplan je vzletel ob 16.30 z jezera Union v Seattlu, namenjen pa je bil proti pristanišču Roche, ko se je po približno 45 minutah leta zgodil incident. Zakaj je moralo letalo zasilno pristati, še ni znano, so pa na njem po strmoglavljenju izbruhnili plameni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ameriška obalna straža je sporočila, da je prva poročila o nesreči prejela okoli 17.25 po lokalnem času in da so takoj sprožili iskalno-reševalno akcijo. Sodelovali so tudi ameriška mornarica, kanadska obalna straža in lokalne agencije.

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KOMENTARJI2

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Rožle Patriot
24. 07. 2026 12.56
"Janković doživel nov pravni poraz: Kanal C0 mora skozi okoljsko presojo" ______________ Ni zaslediti takšnega članka, ki je dosti bolj pomemben od Amerikanosov !!!
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+1
1 0
Kruha in Iger
24. 07. 2026 12.50
A moramo mi brat tu gor o vsakem 'šmornu', ki se zgodi v ameriki?
Odgovori
+2
2 0
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