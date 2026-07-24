Hidroplan po strmoglavljenju v plamenih: več ranjenih, eden kritično

"Vseh 11 ljudi - pilot in 10 potnikov - je bilo po zasilnem pristanku hidroplana v bližini otoka Sucia na otokih San Juan rešenih," je za CNN povedala ameriška obalna straža.
Štiri osebe so bile s hudimi poškodbami prepeljane v bolnišnice, med njimi so enega v bolnišnico prepeljali v kritičnem stanju, je povedal šerif okrožja San Juan Eric Peter, ki je dejal, da so nekateri utrpeli poškodbe glave, zlome ali tudi ureznine.
Šest potnikov so odpeljali v bolnišnico v Bellinghamu, huje poškodovano četverico pa so prepeljali v bolnišnico v pristanišču. Pilota so medtem odpeljali v bolnišnico v Mount Vernonu, je v izjavi sporočila letalska družba.
Hidroplan je vzletel ob 16.30 z jezera Union v Seattlu, namenjen pa je bil proti pristanišču Roche, ko se je po približno 45 minutah leta zgodil incident. Zakaj je moralo letalo zasilno pristati, še ni znano, so pa na njem po strmoglavljenju izbruhnili plameni.
Ameriška obalna straža je sporočila, da je prva poročila o nesreči prejela okoli 17.25 po lokalnem času in da so takoj sprožili iskalno-reševalno akcijo. Sodelovali so tudi ameriška mornarica, kanadska obalna straža in lokalne agencije.
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