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Hillary Clinton: Bidnova druga kandidatura je bila huda napaka

New York, 17. 06. 2026 10.01 pred 21 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA D.L.
Hilary Clinton

Hillary Clinton meni, da bi se moral Joe Biden po prvem mandatu umakniti. Njegova vztrajnost pri vnovični kandidaturi je bila po njenih besedah katastrofalna tako za njegovo politično zapuščino kot za uspeh stranke na predsedniških volitvah.

Joe Biden
Joe Biden
FOTO: AP

Odločitev nekdanjega ameriškega predsednika Joeja Bidna, da se leta 2024 poteguje za drugi mandat, je bila huda napaka, ki je demokrate stala predsedniškega položaja in morda trajno omadeževala njegovo zapuščino, je v ponedeljek dejala nekdanja ameriška državna sekretarka in demokratska predsedniška kandidatka iz leta 2016 Hillary Clinton.

Clintonova je na dogodku v New Yorku v pogovoru z glavnim urednikom revije New Yorker Davidom Remnickom dejala, da je Biden prelomil obljubo, da se bo po izteku prvega mandata umaknil, ta odločitev pa da se je izkazala za katastrofalno. "Naredil je hudo napako zase, za dediščino in državo," je ocenila.

Menila je, da če bi se tega držal in bi poleti 2023 povedal, da ne bo kandidiral in bi predal štafeto naslednji generaciji, bi imeli demokrati pravi boj za kandidaturo. "Žal verjamem, da bi zmagovalec tega boja premagal Donalda Trumpa," je menila Clintonova.

Biden se je predsedniški kandidaturi odpovedal šele po poraznem nastopu na televizijskem soočenju s Trumpom junija 2024, ko so nanj pritisnili vsi ugledni člani demokratske stranke. V umik je privolil pod pogojem, da bo kandidatka tedanja podpredsednica Kamala Harris, ki jo je na volitvah porazil Trump, tako kot tudi Hillary Clinton štiri leta prej.

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obožeobože
17. 06. 2026 12.01
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