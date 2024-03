Po dveh letih lova in ruskih 'glavobolov': uničen sistem Himars

Ruska stran je sicer objavila že več posnetkov napadov na ameriške sisteme, vendar z njih ni bilo razvidno, ali so jih uspeli uničiti. Na območju hersonske fronte so ruski droni večkrat opazili lanserje Himars, vendar naj bi zaradi zapletene verige poveljevanja poveljstvo zamujalo z izdajo ukazov za napad.

ZDA je Ukrajini dobavila 39 sistemov Himars, Velika Britanija, Nemčija, Italija in Francija pa še 25 lanserjev M270 s podobnimi zmogljivostmi. Na začetku nanje Rusija praktično ni imela odgovora. Napadi so bili usmerjeni na logistične centre, skladišča orožja in tudi koncentracijo sil. Prvi ruski odgovor je bil razpršitev sil in orožja v manjša skladišča ter umik ogroženih sredstev izven dosega raketometov. Ameriški časniki so nato že lani poročali, da se je učinkovitost Himarsov zmanjšala, po tem, ko je ruska vojska prilagodila protiletalsko obrambo in okrepila sposobnosti elektronskega bojevanja z uspešnim motenjem GPS-signala.

Težave za ukrajinsko stran so po neuspeli poletni protiofenzivi in usihanju zahodne finančne in vojaške podpore vse večje. Zaradi ohromljene protiletalske obrambe je rusko vojno letalstvo postalo bolj drzno, izvidniški droni pa preletavajo ukrajinske položaje več deset kilometrov v zaledju. Zaradi tega je Rusom že večkrat uspelo locirati sisteme Himars.

Ruski viri so v torek objavili doslej prvi, kot kaže, verodostojni posnetek, ki prikazuje uničenje sistema M142 Himars. Napad se je zgodil na vzhodu Ukrajine, v bližini kraja Nikanorivka v Doneški oblasti, okrog 40 kilometrov od frontne črte. Rusko obrambno ministrstvo ni navedlo, katero orožje so uporabili, po vsej verjetnosti pa je šlo bodisi za balistično raketo Iskander bodisi za 'ruski himars' Tornado-S. Dogajanje je posnel izvidniški dron, ki je po vsej verjetnosti sporočil koordinate poveljstvu.

Projektil je udaril blizu sistema HIMARS, zažgal 17-tonski lansirnik in očitno zakuril eno od njegovih 227-milimetrskih raket M30/31, poroča Forbes. Uničeni Himars je pripadal ukrajinski 27. raketno-artilerijski brigadi. Analitik David Axe se sprašuje, zakaj je HIMARS miroval na prostem sredi belega dne, saj običajno deluje ob zori ali mraku, vozila pa so redno v gibanju ali v skrbno pripravljenem kritju.

M142 Himars so za ameriško vojsko začeli razvijati v 90. letih prejšnjega stoletja, v operativno uporabo pa je prišel leta 2010. Sistem lahko lansira šest vodenih raket ali eno taktično balistično raketo ATACMS. Povsem odvisno od različice, imajo vodene rakete doseg do okrog 80 kilometrov, ATACMS pa do 300 kilometrov. Rakete so vodene preko GPS, sistem pa odlikuje tudi sposobnost hitrega nakladanja raket v do petih minutah. Lanser spremlja podporno vozilo. Posadko Himarsa tvorijo trije člani. Raketomet in nadzorne sisteme proizvaja podjetje Lockheed Martin.