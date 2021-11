Hindujci na kopanje v sveto reko, čeprav jo je prekrila strupena pena

Bela pena, ki naj bi bila mešanica odplak in industrijskih odpadkov, je na odsekih reke Yamuna, pritoka svete reke Ganges, ki teče skozi več držav in se nahaja približno 1376 kilometrov južno od Himalaje, nastala v zadnjem tednu.

Pena naj bi vsebovala visoko raven amonijaka in fosfatov, kar lahko po mnenju strokovnjakov povzroči težave na dihalih in koži. Se pa je pena pojavila prav v času festivala Chhath Puja, ki je posvečen bogu sonca Lordu Suryi. Že v začetku tedna se je več hindujcev odločilo, da se bodo prebili skozi peno, se okopali in molili.