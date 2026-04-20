Skrivnostne zastrupitve kozarcev z otroško hrano, storilce še iščejo

Kozarec otroške hrane Hipp "korenje s krompirjem 190 gramov" je bil prepojen s strupom za podgane. Odkril ga je kupec, do zaužitja zastrupljene hrane pa ni prišlo.
Policija je izdala nujno opozorilo, v katerem kupce poziva, naj ne odpirajo sumljivih kozarcev in naj jih predajo policiji. Iz previdnosti so umaknili vse izdelke podjetja HiPP z avstrijskih polic Spara.
Tiskovni predstavnik policije Helmut Marban je pojasnil, da naj bi bil na Gradiščanskem kupljen še en kozarec otroške hrane, ki bi lahko vseboval strup za podgane.
Policija je sicer v sporočilu za javnost navedla, da so v okviru preiskave kozarce s podobno oznako zasegli tudi na Češkem in Slovaškem, prvi laboratorijski testi pa da so tudi v teh izdelkih pokazali strupeno snov. Poleg tega naj bi v omenjenih kozarcih zaznali vonj po pokvarjenem.
Telefonska številka za starše še ni delovala
Avstrijski mediji medtem poročajo tudi o slabi komunikaciji pristojnih služb s strankami. HiPP Avstrija je namreč za vse zaskrbljene starše objavil telefonsko številko, kamor bi lahko naslovili vsa vprašanja, a številka po objavi novice sprva sploh ni delovala.
Pojavili so se tudi očitki, zakaj ne objavijo fotografije kontaminiranih kozarcev z nalepkami. Policija odgovarja, da bi objava med preiskavo, ki še poteka, imela nasproten učinek, saj bi lahko drugi nepridipravi skušali z nalepkami, ki bi jih ponaredili, označiti še več izdelkov.
Bi moralo skrbeti tudi slovenske potrošnike?
Distributer Atlantic Grupa nam je v nedeljo sporočil, da so od proizvajalca dobili informacije, da izdelki na slovenskem tržišču niso iz potencialno kontaminiranih serij.
Živila, namenjena dojenčkom in majhnim otrokom, v pristojnosti Zdravstvenega inšpektorata. Vprašanja smo poslali tudi njim, odgovore še čakamo.
Poskus izsiljevanja?
Po navedbah avstrijske agencije za zdravje in varnost hrane (AGES) naj bi šlo za poskus izsiljevanja proizvajalca otroške hrane Hipp.
Preiskave potekajo tudi v Nemčiji, kjer je sedež podjetja. Tja naj bi namreč prispelo izsiljevalsko pismo. Policija za zdaj še nima osumljencev, še poroča avstrijski medij. Kronen Zeitung poroča, da podjetje izvaja precejšen pritisk na avstrijske organe, saj želijo zadevo čim prej rešiti.
"Uživanje hrane iz takega kozarca je lahko smrtno nevarno," je opozorilo družinsko podjetje, katerega začetki segajo več kot 120 let nazaj na Bavarsko. Sedež podjetja Hipp Holding AG je zdaj v Sachselnu v švicarskem kantonu Obwalden.
