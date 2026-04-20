Tujina

Skrivnostne zastrupitve kozarcev z otroško hrano, storilce še iščejo

Dunaj, 20. 04. 2026 08.10 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
N.L.
Hipp

Vikend strahu za številne starše v Avstriji, kjer so v kozarcu otroške hrane Hipp odkrili strup za podgane. Kontaminirane kozarce so našli tudi na Češkem in Slovaškem. Proizvajalec je izdelek odpoklical, oblasti sumijo, da je šlo za poskus izsiljevanja proizvajalca te otroške hrane in da je osumljencev več. Bi se lahko kontaminirani izdelki znašli tudi na slovenskih policah?

Kozarec otroške hrane Hipp "korenje s krompirjem 190 gramov" je bil prepojen s strupom za podgane. Odkril ga je kupec, do zaužitja zastrupljene hrane pa ni prišlo.

Policija je izdala nujno opozorilo, v katerem kupce poziva, naj ne odpirajo sumljivih kozarcev in naj jih predajo policiji. Iz previdnosti so umaknili vse izdelke podjetja HiPP z avstrijskih polic Spara.

Potencialno sporne izdelke je mogoče prepoznati po posebni oznaki: na dnu kozarčka je nameščena bela nalepka z rdečim krogom, pokrovček pa je poškodovan oziroma ni ustrezno zatesnjen.

Tiskovni predstavnik policije Helmut Marban je pojasnil, da naj bi bil na Gradiščanskem kupljen še en kozarec otroške hrane, ki bi lahko vseboval strup za podgane.

Policija je sicer v sporočilu za javnost navedla, da so v okviru preiskave kozarce s podobno oznako zasegli tudi na Češkem in Slovaškem, prvi laboratorijski testi pa da so tudi v teh izdelkih pokazali strupeno snov. Poleg tega naj bi v omenjenih kozarcih zaznali vonj po pokvarjenem.

V kontaminiranih kozarcih so zaznali vonj po pokvarjenem (fotografija je simbolična).
FOTO: Profimedia

Telefonska številka za starše še ni delovala

Avstrijski mediji medtem poročajo tudi o slabi komunikaciji pristojnih služb s strankami. HiPP Avstrija je namreč za vse zaskrbljene starše objavil telefonsko številko, kamor bi lahko naslovili vsa vprašanja, a številka po objavi novice sprva sploh ni delovala.

Pojavili so se tudi očitki, zakaj ne objavijo fotografije kontaminiranih kozarcev z nalepkami. Policija odgovarja, da bi objava med preiskavo, ki še poteka, imela nasproten učinek, saj bi lahko drugi nepridipravi skušali z nalepkami, ki bi jih ponaredili, označiti še več izdelkov.

Preberi še Podganji strup v otroški kašici: preventivno jih umikajo tudi s slovenskih polic

Bi moralo skrbeti tudi slovenske potrošnike?

Distributer Atlantic Grupa nam je v nedeljo sporočil, da so od proizvajalca dobili informacije, da izdelki na slovenskem tržišču niso iz potencialno kontaminiranih serij.

Živila, namenjena dojenčkom in majhnim otrokom, v pristojnosti Zdravstvenega inšpektorata. Vprašanja smo poslali tudi njim, odgovore še čakamo.

Poskus izsiljevanja?

Po navedbah avstrijske agencije za zdravje in varnost hrane (AGES) naj bi šlo za poskus izsiljevanja proizvajalca otroške hrane Hipp.

Preiskave potekajo tudi v Nemčiji, kjer je sedež podjetja. Tja naj bi namreč prispelo izsiljevalsko pismo. Policija za zdaj še nima osumljencev, še poroča avstrijski medij. Kronen Zeitung poroča, da podjetje izvaja precejšen pritisk na avstrijske organe, saj želijo zadevo čim prej rešiti.

"Uživanje hrane iz takega kozarca je lahko smrtno nevarno," je opozorilo družinsko podjetje, katerega začetki segajo več kot 120 let nazaj na Bavarsko. Sedež podjetja Hipp Holding AG je zdaj v Sachselnu v švicarskem kantonu Obwalden.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Potouceni kramoh
20. 04. 2026 10.18
Vse je kriv atlantis group.
Odgovori
+1
1 0
galeon
20. 04. 2026 10.15
Že zdavnaj so vam pametni povedal, da je svaka visoko predelana hrana zanič. Ovce pa še zmeraj gonijo svoje.
Odgovori
+1
1 0
Najpametnejši
20. 04. 2026 09.48
Za take, ki delajo take grozne stvari bi morala obstajati samo ena kazen.
Odgovori
+4
4 0
Lepdan123
20. 04. 2026 09.45
Kaj vse tlači naš planet, ne moreš verjet.
Odgovori
+4
4 0
PegySue
20. 04. 2026 09.36
Izprijeno do konca,da strup vstaviš v hrano za malčke. Po drugi strani ne razumem,da današnje mamice niso sposobne same zblendati smoothie iz sveže pripravljenega sadja in zelenjave, namesto kupovati te pripravke,z dodanimi umetnimi snovmi?
Odgovori
+0
5 5
Prelepa Soča
20. 04. 2026 10.09
Pa očkoti, samo mamice? Se pa sicer strinjam.
Odgovori
+1
1 0
mario7
20. 04. 2026 09.27
Če to ni bolano? Ni za verjet.
Odgovori
+7
7 0
periot22
20. 04. 2026 09.10
Groza
Odgovori
+7
7 0
