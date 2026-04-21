Afera zastrupljena otroška hrana: izsiljevalci naj bi zahtevali dva milijona

V petek je v Avstriji odjeknila novica, da so odkrili kozarec otroške hrane Hipp "korenje s krompirjem 190 gramov", ki je prepojen s strupom za podgane. Odkril ga je kupec, do zaužitja zastrupljene hrane pa ni prišlo. Kozarec je imel na dnu belo nalepko z rdečim krogom, pokrovček pa je bil poškodovan.

HiPP je v petek zvečer sporočil, da so žrtev izsiljevanja, zdaj pa so razkrili še, da so na enega od poštnih naslovov prejeli sporočilo z izsiljevalsko vsebino.

Avstrijski mediji poročajo, da podjetje sporočila sprva sploh ni opazilo, saj naj bi ga prejeli že konec marca. Izsiljevalci naj bi do 2. aprila zahtevali dva milijona evrov, v nasprotnem primeru bodo več kozarcev s strupom postavili na police trgovin v Avstriji, na Češkem in Slovaškem. V skupini HiPP naj bi sporočilo odkrili šele dva tedna po izteku tega roka - prejšnji četrtek.