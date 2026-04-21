Tujina

Afera zastrupljena otroška hrana: izsiljevalci naj bi zahtevali dva milijona

Dunaj, 21. 04. 2026 11.44 pred 49 minutami 2 min branja 5

Avtor:
N.L.
Hipp

Znanih je več podrobnosti afere z zastrupljenimi kozarci z otroško hrano Hipp v Avstriji. Izsiljevalci naj bi strup za podgane pomešali v šest kozarčkov, do zdaj so jih našli pet. Zgodba naj bi se sicer začela že pred tedni, ko so izsiljevalci podjetju poslali elektronsko pošto z izsiljevalsko vsebino in do začetka aprila zahtevali dva milijona evrov, a naj bi v podjetju sporočilo opazili šele v četrtek. Policija podrobnosti mednarodne preiskave sicer ne razkriva.

V petek je v Avstriji odjeknila novica, da so odkrili kozarec otroške hrane Hipp "korenje s krompirjem 190 gramov", ki je prepojen s strupom za podgane. Odkril ga je kupec, do zaužitja zastrupljene hrane pa ni prišlo. Kozarec je imel na dnu belo nalepko z rdečim krogom, pokrovček pa je bil poškodovan.

HiPP je v petek zvečer sporočil, da so žrtev izsiljevanja, zdaj pa so razkrili še, da so na enega od poštnih naslovov prejeli sporočilo z izsiljevalsko vsebino.

Avstrijski mediji poročajo, da podjetje sporočila sprva sploh ni opazilo, saj naj bi ga prejeli že konec marca. Izsiljevalci naj bi do 2. aprila zahtevali dva milijona evrov, v nasprotnem primeru bodo več kozarcev s strupom postavili na police trgovin v Avstriji, na Češkem in Slovaškem. V skupini HiPP naj bi sporočilo odkrili šele dva tedna po izteku tega roka - prejšnji četrtek.

Tudi v Sloveniji trgovine Spar, Mercator, Tuš in DM preventivno umikajo otroško hrano Hipp. (fotografija je simbolična)
Tudi v Sloveniji trgovine Spar, Mercator, Tuš in DM preventivno umikajo otroško hrano Hipp. (fotografija je simbolična)
FOTO: Profimedia

Storilec ali storilci so v šest 190-gramskih kozarčkov pomešali strup za podgane in kozarčke dali v promet. S tem so očitno izsiljevalci grozili tudi v e-poštnem sporočilu. V sporočilu so bili najverjetneje tudi namigi o številu zastrupljenih lončkov, doslej so jih našli pet od šestih.

Vsebino kozarčkov bodo zdaj podrobno analizirali in skušali ugotoviti, kaj so podtaknili v hrano in za kako nevaren strup gre.

Kje so našli pet kozarčkov?

Dva kozarčka so našli v Brnu na Češkem, dva v Dunajski Stredi na Slovaškem in enega na Gradiščanskem v Avstriji. Šesti naj bi bil še vedno v obtoku. Avstrijske oblasti so obvestile tudi madžarske kolege, saj veliko Madžarov dela na Gradiščanskem in bi lahko tam kupili omenjene strupene izdelke.

Avstrijci so hkrati stopili v stik z vrtci, bolnišnicami in domovi za starejše, kjer je večja možnost, da bi se kozarček lahko pojavil, medtem ko v Nemčiji spornih kozarčkov z otroško hrano niso našli, navaja tagesschau.

Avstrijska policija v preiskavi sodeluje s Slovaki, Čehi in Nemci.
Avstrijska policija v preiskavi sodeluje s Slovaki, Čehi in Nemci.
FOTO: Shutterstock

Opozorilni znaki

Potencialno sporne izdelke je mogoče prepoznati po posebni oznaki: na dnu kozarčka je nameščena bela nalepka z rdečim krogom.

"Drugi opozorilni znaki vključujejo poškodovan ali odprt pokrov in nenavaden ali pokvarjen vonj. Prav tako se ob prvem odprtju kozarca ne sliši zvoka 'klik', ki je značilen za originalno zaprt izdelek," opozarjajo na zdravstvenem inšpektoratu.

vrtnar _
21. 04. 2026 12.33
meni se kar zasmeli robert kranjec
shift
21. 04. 2026 12.32
ko že govorimo o izmečkih naše družbe, o kriminalcih in barabah. Krade se avtomobile, goljufa s kritovalutami (in grobimi grožnjami), z otroško hrano se spravljajo na naključne otroke...nič jih ne ustavi in nobeno življenje jim ni sveto ne moje, ne tvoje ki to bereš...na poti do hitrega denarja, ki ga rabijo za....luksuz?
Finfer
21. 04. 2026 12.26
Pravi amaterji da zahtevajo od multinacionalke samo 2 milijona morali bi zahtevati 200 milijonov !!
NeXadileC
21. 04. 2026 12.24
"Zgodba naj bi se sicer začela že pred tedni, ko so izsiljevalci podjetju poslali elektronsko pošto z izsiljevalsko vsebino in do začetka aprila zahtevali dva milijona evrov, a naj bi v podjetju sporočilo opazili šele v četrtek." - So najbrž opazili takoj, le da so sporoĉilo arogantno ignorirali.
Roadkill
21. 04. 2026 12.18
Bistri niso preveč to je sigurno
