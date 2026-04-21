Afera zastrupljena otroška hrana: izsiljevalci naj bi zahtevali dva milijona

V petek je v Avstriji odjeknila novica, da so odkrili kozarec otroške hrane Hipp "korenje s krompirjem 190 gramov", ki je prepojen s strupom za podgane. Odkril ga je kupec, do zaužitja zastrupljene hrane pa ni prišlo. Kozarec je imel na dnu belo nalepko z rdečim krogom, pokrovček pa je bil poškodovan.
HiPP je v petek zvečer sporočil, da so žrtev izsiljevanja, zdaj pa so razkrili še, da so na enega od poštnih naslovov prejeli sporočilo z izsiljevalsko vsebino.
Avstrijski mediji poročajo, da podjetje sporočila sprva sploh ni opazilo, saj naj bi ga prejeli že konec marca. Izsiljevalci naj bi do 2. aprila zahtevali dva milijona evrov, v nasprotnem primeru bodo več kozarcev s strupom postavili na police trgovin v Avstriji, na Češkem in Slovaškem. V skupini HiPP naj bi sporočilo odkrili šele dva tedna po izteku tega roka - prejšnji četrtek.
Storilec ali storilci so v šest 190-gramskih kozarčkov pomešali strup za podgane in kozarčke dali v promet. S tem so očitno izsiljevalci grozili tudi v e-poštnem sporočilu. V sporočilu so bili najverjetneje tudi namigi o številu zastrupljenih lončkov, doslej so jih našli pet od šestih.
Vsebino kozarčkov bodo zdaj podrobno analizirali in skušali ugotoviti, kaj so podtaknili v hrano in za kako nevaren strup gre.
Kje so našli pet kozarčkov?
Dva kozarčka so našli v Brnu na Češkem, dva v Dunajski Stredi na Slovaškem in enega na Gradiščanskem v Avstriji. Šesti naj bi bil še vedno v obtoku. Avstrijske oblasti so obvestile tudi madžarske kolege, saj veliko Madžarov dela na Gradiščanskem in bi lahko tam kupili omenjene strupene izdelke.
Avstrijci so hkrati stopili v stik z vrtci, bolnišnicami in domovi za starejše, kjer je večja možnost, da bi se kozarček lahko pojavil, medtem ko v Nemčiji spornih kozarčkov z otroško hrano niso našli, navaja tagesschau.
Opozorilni znaki
Potencialno sporne izdelke je mogoče prepoznati po posebni oznaki: na dnu kozarčka je nameščena bela nalepka z rdečim krogom.
"Drugi opozorilni znaki vključujejo poškodovan ali odprt pokrov in nenavaden ali pokvarjen vonj. Prav tako se ob prvem odprtju kozarca ne sliši zvoka 'klik', ki je značilen za originalno zaprt izdelek," opozarjajo na zdravstvenem inšpektoratu.
