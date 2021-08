76 let po tragediji v Hirošimi: 'Dialog, ne pa jedrsko orožje'

Udeleženci okrnjene slovesnosti so za minuto obmolknili natančno ob 8.15 (1.15 po srednjeevropskem času), s čimer so obeležili trenutek, ko je nad tem japonskim mestom eksplodirala štiri tone težka bomba iz obogatenega urana in uničila okoli 90 odstotkov mesta.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v videosporočilu opozoril, da Hirošime ne definira le tragedija, ki se je zgodila. Poudaril je, da je odziv ljudi, ki so preživeli napad, dokaz, kako odporen je človeški duh. "Svoja življenja so posvetili deljenju svojih izkušenj in kampanji, da ne bo nihče drug delil podobne usode," je dodal.

"Pred 76 leti je jedrska bomba prinesla neverjetno trpljenje, smrt in opustošenje ljudem Hirošime. Takšna tragedija se ne sme ponoviti," je še poudaril.