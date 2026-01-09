Hiša groze: našli več kot 100 posmrtnih ostankov iz izropanih grobov

Pri hišni preiskavi in v najemnem skladišču so oblasti našle več kot 100 človeških lobanj, dolge kosti, mumificirane roke in stopala, dva razpadajoča trupa ter druge skeletne ostanke. Večina predmetov je bila shranjena v kleti. Zasegli so tudi nakit, povezan z grobovi, v enem primeru celo s še pritrjenim srčnim spodbujevalnikom.

Policija je v torek zvečer po enomesečni preiskavi aretirala 34-letnega Jonathana Christa Gerlacha iz zvezne države Delaware, piše The Independent . Preiskavo so začeli zaradi več vlomov na pokopališče Mount Moriah v kraju Yeadon, kjer je bilo od začetka novembra vlomljeno v najmanj 26 mavzolejev in podzemnih grobnic.

Po navedbah policije je osumljenec ciljal starejše pokope v zapečatenih grobnicah in mavzolejih na pokopališču iz leta 1855, ki velja za največje zapuščeno pokopališče v državi z okoli 150.000 grobnimi mesti na 160 hektarjih. Preiskovalci so ga izsledili, ko so ugotovili, da se je njegovo vozilo v času vlomov večkrat nahajalo v bližini Yeadona.

Gerlacha so prijeli, ko se je z lomilko in vrečo vračal proti avtomobilu; v vreči so našli mumificirane ostanke dveh majhnih otrok, tri lobanje in druge kosti. Po navedbah policije je osumljenec priznal, da je odtujil približno 30 kompletov posmrtnih ostankov in pokazal grobove, iz katerih jih je vzel.

Policija po poročanju The Independent še preiskuje, kaj se je zgodilo. Zoper njega so vložili po 100 obtožb zaradi zlorabe trupla in prejemanja ukradenega premoženja ter več obtožb zaradi oskrunitve javnega spomenika, čaščenega objekta in zgodovinskega pokopališča, vloma, nepooblaščenega vstopa in tatvine. Trenutno je priprt, ob varščini v višini milijon dolarjev (okoli 859.000 evrov). Odvetnik v sodnih evidencah ni naveden.