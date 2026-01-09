Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Hiša groze: našli več kot 100 posmrtnih ostankov iz izropanih grobov

Yeadon, 09. 01. 2026 11.18 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
L.M.
Nagrobniki Mount Moriah

Ko so policisti v bližini zapuščenega pokopališča v avtomobilu odkrili kosti in lobanje, jih je preiskava pripeljala do hiše moškega, kjer so našli več kot sto kompletov človeških posmrtnih ostankov. Moškega sumijo sistematičnega ropanja grobnic in oskrunitve zgodovinskega pokopališča.

Policija je v torek zvečer po enomesečni preiskavi aretirala 34-letnega Jonathana Christa Gerlacha iz zvezne države Delaware, piše The Independent. Preiskavo so začeli zaradi več vlomov na pokopališče Mount Moriah v kraju Yeadon, kjer je bilo od začetka novembra vlomljeno v najmanj 26 mavzolejev in podzemnih grobnic.

Pri hišni preiskavi in v najemnem skladišču so oblasti našle več kot 100 človeških lobanj, dolge kosti, mumificirane roke in stopala, dva razpadajoča trupa ter druge skeletne ostanke. Večina predmetov je bila shranjena v kleti. Zasegli so tudi nakit, povezan z grobovi, v enem primeru celo s še pritrjenim srčnim spodbujevalnikom.

Jonathan Christ Gerlach
Jonathan Christ Gerlach
FOTO: AP

Po navedbah policije je osumljenec ciljal starejše pokope v zapečatenih grobnicah in mavzolejih na pokopališču iz leta 1855, ki velja za največje zapuščeno pokopališče v državi z okoli 150.000 grobnimi mesti na 160 hektarjih. Preiskovalci so ga izsledili, ko so ugotovili, da se je njegovo vozilo v času vlomov večkrat nahajalo v bližini Yeadona.

Gerlacha so prijeli, ko se je z lomilko in vrečo vračal proti avtomobilu; v vreči so našli mumificirane ostanke dveh majhnih otrok, tri lobanje in druge kosti. Po navedbah policije je osumljenec priznal, da je odtujil približno 30 kompletov posmrtnih ostankov in pokazal grobove, iz katerih jih je vzel.

Policija po poročanju The Independent še preiskuje, kaj se je zgodilo. Zoper njega so vložili po 100 obtožb zaradi zlorabe trupla in prejemanja ukradenega premoženja ter več obtožb zaradi oskrunitve javnega spomenika, čaščenega objekta in zgodovinskega pokopališča, vloma, nepooblaščenega vstopa in tatvine. Trenutno je priprt, ob varščini v višini milijon dolarjev (okoli 859.000 evrov). Odvetnik v sodnih evidencah ni naveden.

posmrtni ostanki oskrunitev pokopališče ropanje

Neurje Goretti pustoši po Evropi: več sto tisoč brez elektrike

Na ruskem smučišču strmoglavil helikopter: zapletel se je v kable

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ho?emVšolo
09. 01. 2026 12.51
Ta je zagotovo sin Matilde.
Odgovori
0 0
0523
09. 01. 2026 12.47
Najprej s kombinirkami izpulit pirsinge v nosu, potem pa zapret v grobnico.
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
09. 01. 2026 12.04
Arheologi počnejo enako
Odgovori
-1
4 5
PinkFrižider
09. 01. 2026 12.48
Če ni kriv Doom je pa Tomb Raider bi morda rekel 'terapevt'..
Odgovori
0 0
Deathstar
09. 01. 2026 12.02
Freak.....
Odgovori
+6
6 0
Wolfman
09. 01. 2026 11.58
Takšno podlost poleg pobijanja otrok lahko zmorejo le še židje na tem svetu.
Odgovori
+5
8 3
bibaleze
Portal
Prvič mama pri 44 letih
Pozimi zunaj lahko z otroki počnete vse to
Pozimi zunaj lahko z otroki počnete vse to
Nove skrivnosti družinskega življenja Kate in Williama
Nove skrivnosti družinskega življenja Kate in Williama
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
zadovoljna
Portal
Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime
Dnevni horoskop: Rakom manjka prava oseba, device čaka slaba novica
Dnevni horoskop: Rakom manjka prava oseba, device čaka slaba novica
Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?
Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?
Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške
Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške
vizita
Portal
Odkrili resnični izvor putike, ki vas bo presenetil
Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta
Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
cekin
Portal
Česa ne kupiti na razprodajah: 5 ključnih napotkov
Delo v mrazu: kaj pravi zakonodaja?
Delo v mrazu: kaj pravi zakonodaja?
Prejela grožnje, ker je otroka želela poučiti o denarju
Prejela grožnje, ker je otroka želela poučiti o denarju
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
moskisvet
Portal
Iskala je ljubezen in ostala brez premoženja
Supermanekenka, ki navdihuje
Supermanekenka, ki navdihuje
Kako dolgo bo v električnem avtu delovalo gretje, če obtiči v snegu?
Kako dolgo bo v električnem avtu delovalo gretje, če obtiči v snegu?
Družina Kate Middleton se je povečala
Družina Kate Middleton se je povečala
dominvrt
Portal
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Drevo denarja: Rastlina letošnjega leta, ki jo morate imeti
Drevo denarja: Rastlina letošnjega leta, ki jo morate imeti
Nevarnost poledice in žleda: kako se zaščititi?
Nevarnost poledice in žleda: kako se zaščititi?
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
okusno
Portal
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Popolno zimsko kosilo iz pečice
Popolno zimsko kosilo iz pečice
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445