Hiša groze pred očmi najstnic in truplo v gozdu

Gre za ločena primera, prvi se je na božič zgodil v družinski hiši v mestu Boden na severovzhodu države, drugi pa jugozahodno od Stockholma dan po božiču, na t. i. boxing day.

Ob pol devetih zjutraj je pozvonilo pri vratih hiše v Bodnu. Doma sta bili 55-letna mati in najstniška hčerka. Sledila je nepopisna groza. Ženska je hudim poškodbam podlegla, napadena je bila tudi hčerka. Po navedbah policije sta bili obe "izpostavljeni obsežnemu nasilju", storilec je v hiši ostal več ur in dekletu preprečeval beg. Okoli poldneva je domov prišla še druga hčerka, napadel je tudi njo. Klic na policijo je prišel iz hiše, policisti so prihiteli na kraj, storilca, mladega moškega v dvajsetih letih, so nazadnje ustrelili. Hčerki so odpeljali v bolnišnico, kjer se ena od njiju še vedno zdravi zaradi hudih poškodb. "Dobro vemo, kaj se je zgodilo v teh urah, saj smo eno žrtev lahko zaslišali. Vendar pa še nismo mogli slišati druge hčerke, ki je bila napadena in izpostavljena hudemu nasilju," je po poročanju Sweden Heralda dejal policijski inšpektor. Ni pa želel komentirati, kdaj je mati umrla, kakšno orožje je storilec uporabil in zakaj je policija streljala.

Po navedbah policije ni znane povezave med osumljencem in žrtvami. Motiv tako ostaja nejasen, vse pa kaže, da je deloval sam. "Preučujemo njegova družbena omrežja, njegov telefon, vse, kar lahko ponudi razlago, tako nam kot sorodnikom žrtev," dodaja inšpektor. Trenutno se nagibajo k temu, da je šlo za "dejanje norosti", po poročanju švedskih medijev naj bi imel moški dolgo zgodovino duševnih težav, le nekaj dni pred umorom naj bi ga tudi prisilno hospitalizirali, a po enem dnevu izpustili.

25-letnica se po zabavi v prestolnici ni več vrnila domov

Na praznični petek pa je 25-letnica s prijatelji odšla na zabavo v Stockholm, vendar se domov v predmestni Rönninge nikoli ni vrnila. Svojci so ugotovili, da je ob pol dveh zjutraj z lokalnim vlakom prispela na železniško postajo, nato pa se je za njo izgubila vsaka sled. V bližini so našli njene slušalke, hkrati pa tudi kladivo in žico, kar jih je navdalo z grozo. Prijavili so jo kot pogrešano, stekla je obsežna iskalna akcija. Policija je preiskovala ugrabitev, sledi so jih pripeljale do 26-letnika. Na nedeljski novinarski konferenci pa je policija sporočila, da so v soboto zvečer našli njeno truplo. Ugrabitev je postala umor. Švedska policija je sicer z informacijami zelo skopa. "Ne bom se spuščal v podrobnosti. Nočemo vplivati na priče in s tem ovirati preiskave. Policija počne vse, kar je v njeni moči, da bi razrešila zločin," je tako dejal policijski uradnik Max Åkervall. Prav tako niso razkrili ne identitete žrtve ne osumljenca.

So pa toliko bolj zgovorna družbena omrežja in švedski mediji, ki navajajo, da so osumljenca prijeli v gozdu, ko je skušal zakopati njeno truplo. Leta 2019 pa naj bi bil že pravnomočno obsojen na dve leti zapora zaradi poskusa ugrabitve 10-letne deklice.



Premier razume strah med ženskami

Tudi švedski premier Ulf Kristersson se je odzval na dva domnevna primera femicida, storjena v zadnjih dneh.

