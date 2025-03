Razkošne rezidence na robu sipine ni več

Ali je hišo smiselno podreti ali ne, so ugotavljali več mesecev, glavna nevarnost je bila, da bi se zrušila v morje, kjer je sicer gojišče ostrig. Ta teden so usodo hiše zapečatili gradbeni stroji, ki so jo v zgolj enem dnevu 'pospravili'. Da je na robu res stala hiša, danes dokazuje zgolj še betonska plošča. Zadnje udarce je hiši zadal veter, ki je v zadnjih dneh dodatno razkril podporne stebre.

Hišo so v zalivu zgradili leta 2010, prvi lastniki so nato leta 2018 zaprosili za dovoljenje, da bi na spodnji strani hiše postavili zid, ki bi ustavil erozijo, a je komisija prošnjo zavrnila. Kot razlog so navedli, da bi zid posegel v plažo ter da ni zagotovil, da bi na tak način rešili celoten objekt. Izpostavili so tudi okoljske vplive ob izgradnji takega zidu.

Pred šestimi leti je rezidenco za 5,5 milijona dolarjev (5,2 milijona evrov) kupil newyorški odvetnik Bonomi. Od takrat je erozija napredovala in ker do rešitve, s katero bi objekt obvarovali, niso prišli, je okoljska komisija od lastnika zahtevala načrt za odstranitev objekta.

Odvetnik lastnika je sicer prejšnji mesec pojasnjeval, da so hišo prodali podjetju, ki naj bi objekt tudi porušilo, a rušitve naj ne bi financirali oni. Iz najnovejših evidenc sicer ni razvidno, da bi sedaj že porušena hiša pred kratkim dobila novega lastnika, poroča AP.