Hiše še vedno pod vodo, Grki nadaljujejo reševanje odrezanih od sveta

V osrednji Grčiji, ki so jo po neurju prizadele uničujoče poplave, so gasilci ob pomoči vojske nadaljevali reševanje ljudi iz vasi, odrezanih od sveta. Doslej so uspeli spraviti na varno več kot 2850 ljudi, vendar jih na stotine še naprej ostaja ujetih na prizadetih območjih. Težave povzroča reka Pineios, ki je dosegla predmestje Larise.

Kot je za televizijo Mega danes povedal tiskovni predstavnik gasilcev Janis Artopios, je bilo od začetka neurja rešenih več kot 2850 ljudi. Vendar pa je še vedno veliko ljudi ujetih v vaseh okoli Kardice, Palamasa in proti Trikali, je povedal in dodal, da uradno pogrešajo šest ljudi. Neurje Daniel, ki je med ponedeljkom in četrtkom prizadelo predvsem osrednji del Grčije in s seboj prineslo rekordne količine padavin, je doslej terjalo deset življenj, na stotine ljudi je ostalo ujetih na poplavljenih območjih. Poleg žrtev je neurje povzročilo tudi veliko gmotno škodo. Več hiš je še vedno pod vodo v vasi Palamas, reševalci pa so poskušali priti do ujetih ljudi. Razmere ostajajo zaskrbljujoče tudi v bližini mesta Larisa, nekaj kilometrov vzhodneje. Po besedah Artopiosa velike težave povzroča reka Pineios v bližini Larise, ki se je razlila v noči na soboto in na obrobju mesta dosegla višino 2,5 metra. Zaradi tega je bila glavna cesta med Atenami in severnim grškim pristaniškim mestom Solun zaprta na 70-kilometrskem odseku blizu Larise, je sporočila policija. V pristaniškem mestu Volos pa težavo predstavlja oskrba z vodo, saj so poškodovana črpališča in velik del oskrbovalnega omrežja. Ministrstvo za zdravje je opozorilo, da voda ni primerna za pitje. Hude poplave so ta teden prizadele tudi sosednji Turčijo in Bolgarijo, pri čemer so zahtevale skupno 12 življenj.